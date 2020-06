Im Fokus – Andi Zeqiri, (k)einer für den FC Basel Mit gerade mal 20 Jahren hat Andi Zeqiri schon fast 100 Spiele für den FC Lausanne-Sport bestritten. Nach einer starken Saison wird der Stürmer nicht mehr lange in der Westschweiz bleiben – zum FC Basel wechselt er aber kaum. Tilman Pauls



Andi Zeqiri (Lausanne) jubelt nach seinem Tor zum 3:0 . Foto: Pascal Muller, Freshfocus

Andi Zeqiri, das darf man schon so sagen, hat in dieser Saison einen ziemlichen Lauf. Mit 12 Treffern in 22 Spielen hat er grossen Anteil daran, dass der FC Lausanne-Sport in der kommenden Saison wohl wieder in der Super League spielt. Und für die Schweizer U-21 hat er in seinen letzten beiden Einsätzen mal eben vier Tore erzielt.

Es wäre also fast schon eine Unterlassungssünde, wenn der FCB sich nicht zumindest mal nach den Zukunftsplänen des 20-Jährigen erkundigt hätte. Ein «Geheimtreffen» soll es zwischen Sportchef Ruedi Zbinden und Zeqiris Beratern gegeben haben, wobei man sich fragen kann, wie geheim so ein Treffen eigentlich ist, wenn es ein paar Tage später im «Blick» steht.

Doch bei diesem gar nicht mehr so geheimen Geheimtreffen wird es wohl auch bleiben. Einem Wechsel im vergangenen Winter hat der ehemalige Lausanne-Sportchef Pablo Iglesias kategorisch den Riegel vorgeschoben. Und die Logik des Marktes sieht inzwischen nun mal so aus, dass der Challenge-League-Club aus Lausanne dank seinem Sponsor finanziell deutlich besser dasteht als der 20-fache Schweizer Meister, der im letzten Geschäftsjahr einen Verlust von fast 20 Millionen Franken eingefahren hat.

Am Sonntag können sich die Basler nochmal aus nächster Nähe von den Qualitäten des Stürmers überzeugen. Und sich eingestehen, dass vielversprechende Schweizer Talente wie Andi Zeqiri inzwischen andere Ziele haben als einen Vertrag beim FC Basel.