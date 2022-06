Thomas Baumgärtels Karriere begann mit dem Nageln einer Banane an ein Holzkreuz in einem katholischen Krankenhaus. Welche Skandale darauf folgten, hat er uns erzählt.

Thomas Baumgärtel zu Gast in der Galerie Mollwo in Riehen.

Thomas Baumgärtel zu Gast in der Galerie Mollwo in Riehen.

Herr Baumgärtel, Ihre Karriere begann, als Sie mit 23 Jahren eine Banane an ein Holzkreuz in der chirurgischen Männerabteilung eines katholischen Krankenhauses nagelten. Was haben Sie sich damals dabei gedacht?

Bereits weit bevor Maurizio Cattelan an der Art Miami eine Banane an die Wand klebte, habe ich diese Banane an das Kreuz genagelt – ohne viel nachzudenken. Aber bekanntlich macht man nichts ohne Sinn. Für mich war das damals eine Abnabelung von dem Wunsch meiner Eltern, dass ich Medizin studiere. Als ich merkte, was diese Aktion auslöst, da wusste ich, dass ich Künstler werden wollte.