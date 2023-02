Am Sonntag muss Berlin die Stadtwahl von 2021 wiederholen – in dieser Form in Deutschland ein Novum. Was ist schiefgelaufen?

Die Pannenwahl war die logische Folge eines Verwaltungsversagens, das wir schon lange beklagen. Schon beim vorletzten Mal ging es nur mit Glück gut aus. Diesmal kulminierten verschiedene Probleme: Die zuständige Wahlleiterin war eine Beamtin, die auf diesen Posten abgeschoben wurde. Für das Hochamt der Demokratie wurde nicht nach der Fähigsten gesucht – es wurde verramscht.