In Madrid fordern Frauen den Rücktritt von Fussballverbandschef Luis Rubiales, der nach dem WM-Sieg eine Fussballspielerin öffentlich geküsst hatte. Foto: Oscar Del Pozo (AFP)

Was so perfide, so banal und so ekelhaft an männlicher Überheblichkeit ist, kann man dieser Tage an einem Paradebeispiel studieren. Der Präsident des spanischen Fussballverbands hat sich mit einem aufgezwungenen, mittlerweile weltweit diskutierten Kuss sowie mit seiner grotesken Uneinsichtigkeit in eine Karikatur toxischer Männlichkeit verwandelt.