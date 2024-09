Die Beziehungen sind gewachsen: Der indische Premier Narendra Modi (r.) und der russische Machthaber Wladimir Putin. Foto: Harish Tyagi (EPA)

Wenn sich die Vertreter der wichtigsten Industrie- und Schwellenländer am Wochenende in Delhi treffen, werden verschiedene Weltsichten aufeinanderprallen. Grob gesagt, schätzen die Europäer und Amerikaner in ihrer Selbstbezogenheit die Lage des Planeten deutlich anders ein als die meisten anderen Länder. Narendra Modi, Indiens Premier und als solcher Indien, wird also einiges an Meinungen auszugleichen haben, damit es zu einer gemeinsamen Abschlusserklärung kommen kann. Er verfolgt aber auch eigene Ziele.