Schlafstörungen, Panikattacken, chronische Rücken- und Schulterschmerzen: Julia Panknin mit Tochter. Foto: PD

Auf der Onlineplattform Linkedin bewegen sich vor allem Menschen mit Karriereinteresse. Wenn dort eine Frau zugibt, dass die Leistungsansprüche an junge Mütter zu hoch sind und sie mit ihrer Stabsstelle im Burn-out gelandet ist, ist das etwas Besonderes. Noch mehr aufhorchen lässt, wenn ein mit Hashtags wie #KindundKarriere, #Panikattacken, #Schlafstörungen versehener Beitrag in kürzester Zeit über 700-mal geliked wird, wie dies in den vergangenen Tagen geschehen ist.