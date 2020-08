Widerstand in Weissrussland – An sie wagt sich Lukaschenko nicht heran Literaturnobelpreisträgerin Swetlana Alexijewitsch kennt keine Angst. Und Ablehnung ist sie gewohnt: von ihrer Heimat, von Russland, aber auch vom Westen. Sonja Zekri

Diese Woche wurde sie 40 Minuten lang verhört: Swetlana Alexijewitsch auf dem Weg zur Einvernahme in Minsk. Foto: Vasily Fedosenko (Reuters)

Sie hat eine Sanftheit, eine fast grossmütterliche Weichheit, so unaggressiv und zugewandt, dass den Gesprächspartnern gar nichts anderes übrig bleibt, als ihr zu vertrauen. Interessanterweise muss das schon so gewesen sein, als Swetlana Alexijewitsch jung war und mit den Veteraninnen des Zweiten Weltkriegs sprach, die ihr erzählten, worüber sie bis dahin nie gesprochen hatten.

So erschien, noch in der Sowjetunion, ihr erstes Buch: «Der Krieg hat kein weibliches Gesicht». Alexijewitsch bekam einen Preis, aber eine unzensierte Version des Werks kam erst nach dem Fall der Sowjetunion heraus. Irgendetwas an ihr war doch nicht so harmlos.

Aufruf zum Gewaltverzicht

Inzwischen hat sich das herumgesprochen. Nachdem die Proteste gegen den weissrussischen Präsidenten Alexander Lukaschenko bereits eine Weile angedauert hatten, war es deshalb nicht erstaunlich, dass Swetlana Alexijewitsch diese Woche 40 Minuten lang verhört wurde – und sie dabei höflich, aber bestimmt nicht kooperierte.

Immerhin rief sie ihre Anhänger zum Gewaltverzicht auf, die Protestbewegung müsse «mit dem Geist siegen, mit der Kraft unserer Überzeugungen». Es gehört zu den zerbrechlichen Wundern dieser Revolte, dass sich die Aufständischen bislang daran gehalten haben.

Die physische Gefahr für ihre Person ist trotz der Inhaftierten, Verletzten und Toten in Minsk überschaubar. Selbst fallende Diktatoren vermeiden es, Literaturnobelpreisträger zu verletzen. Und Ablehnung ist sie gewohnt. Geboren im Jahr 1948 in der damals sowjetischen Ukraine, aufgewachsen in einem weissrussischen Dorf, wo die Eltern als Lehrer arbeiteten, schrieb sie Bücher über den Afghanistan-Krieg, die Katastrophe in Tschernobyl, russische Selbstmörder, Kinder im Zweiten Weltkrieg und die postsowjetischen Wirren («Secondhand-Zeit»).

Kennt den postsowjetischen Weltschmerz: Die spätere Nobelpreisträgerin 2013 in ihrer Wohnung in Minsk mit dem Buch «Seconhand-Zeit». Foto: Ulf Mauder (EPA)

Danach war sie nicht nur die bekannteste weissrussische, sondern auch eine der bekanntesten postsowjetischen Schriftstellerinnen. 2015 erhielt sie den Literaturnobelpreis. Es war eine Zeit, in der für alle Beteiligten – die Schwedische Akademie, Lukaschenko, Wladimir Putin – die Welt noch sehr in Ordnung war. Nur Swetlana Alexijewitsch sah sich Hass und Häme ausgesetzt. In Russland rechneten Ultrapatrioten vor, dass die russischsprachige Preisträgerin, wie jeder andere russischsprachige Literaturnobelpreisträger vor ihr, wie Bunin, Pasternak und Solschenizyn, nichts anderes sein könne als eine russlandfeindliche Agentin des Westens in literarischem Gewand.

Der Westen war nicht besser zur Preisträgerin. Ob das überhaupt Literatur sei, was sie da herstelle, lauteten die spitzzüngigen Zweifel. Menschen auszufragen und das dann aufzuschreiben, das sehe doch sehr nach Journalismus aus. Dass Swetlana Alexijewitsch ein eigenes Genre geschaffen hat, dass ihre Figuren die Essenz ungezählter Gespräche sind und ihre Stimmen einen eigenen, unverwechselbaren Klang haben, eine Art andauernden Schmerzlaut der postsowjetischen Gesellschaft, das erkannten nicht alle.

Auch ihnen wird Alexijewitsch zuhören und vielleicht ein neues Buch schreiben: Ein Demonstrant spricht mit vermummten Polizisten. Foto: Sergei Grits (AP)

Jetzt also die historischen Proteste in Minsk. Swetlana Alexijewitsch hatte Belarus zwischendurch verlassen und in Italien, Deutschland, Frankreich gelebt, aber vor ein paar Jahren ist sie nach Minsk zurückgekehrt. Sie lebt in einer kleinen Wohnung in einem zehnstöckigen Hochhaus, wie man so lebt in einer Stadt, von der nach dem Zweiten Weltkrieg nichts übrig war. Sie hat die Tochter ihrer verstorbenen Schwester adoptiert und ist inzwischen Grossmutter, wenn man so will: eine oppositionelle Grossmutter. Wie auch immer der Aufruhr in ihrer Heimat ausgeht – es ist unvorstellbar, dass sie kein Buch darüber schreiben wird.