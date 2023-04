Die Stühle bleiben oben: Während der Corona-Pandemie mussten Restaurants gezwungenermassen geschlossen bleiben. Leider tun sie das auch an Feiertagen wie Ostern, und das freiwillig. Symbolfoto: Georgios Kefalas (Keystone)

Alle Jahre spielt sich über die Ostertage das gleiche Schauspiel ab. Auf den Flughäfen stehen die Leute vor den Check-in-Schaltern und bei den Sicherheitskontrollen Schlange. Die Airlines empfehlen ihren Passagieren, zwei bis drei Stunden vor Abflug am Flughafen zu sein – selbst wenn dann der eigentliche Flug nach London, Paris oder Berlin um einiges kürzer ist.

Auf lange Wartezeiten müssen sich auch Autofahrerinnen und Autofahrer am Gotthard gefasst machen. Zuerst staut sich die Blechlawine ab Donnerstag in Richtung Süden und ab Sonntag dann bereits wieder in die Gegenrichtung. Selbst die Warnungen vor Rekordstaus können die Menschen nicht davon abbringen, über Ostern in die Ferne zu schweifen – trotz allen voraussehbaren Strapazen. Die Verlockung auf eine kurze Auszeit in einer anderen Umgebung, im warmen Süden oder in einer attraktiven, lebendigen Metropole scheint einfach zu gross zu sein und lässt die immer eindringlicher werdenden Umweltbedenken in den Hintergrund treten. Die Leute verreisen an Ostern – vielleicht mit einem etwas schlechten Gewissen, aber sie reisen.

Wer zu Hause bleibt, nimmt dieses – bis auf die Corona-Zeit – alle Jahre wiederkehrende Phänomen fasziniert, belustigt oder verärgert zur Kenntnis. In den eigenen vier Wänden ist es ja ohnehin am schönsten. Nun sind es von Karfreitag bis Ostermontag aber doch vier ganze freie Tage, die man trotzdem nicht allesamt nur zu Hause verbringen möchte – zumal sich das Wetter noch nicht ganz so frühlingshaft zeigt.

Auch wenn sich Basel immer wieder gern mit grossen Metropolen vergleicht, zeigt sich doch in verschiedenen Bereichen, dass wir letztlich Provinz sind.

Wer nun aber träumerisch meint, es sei ja eigentlich egal, ob ich jetzt in Paris, Berlin, London oder eben in Basel bin, wird hier auf den Boden der Realität zurückgeholt. Auch wenn sich unsere kleine, schöne Stadt immer wieder gern mit grossen Metropolen vergleicht, zeigt sich doch in verschiedenen Bereichen, dass wir letztlich Provinz sind. Das wird besonders über Festtage wie Ostern deutlich. Da ist es beispielsweise in der Stadt schon recht schwierig, am Ostersonntag ein offenes Restaurant zu finden. Viele Gastrobetriebe in der Stadt haben ohnehin immer am Sonntag und Montag geschlossen und nehmen die Feiertage jetzt zum Anlass, um auch gleich ab Karfreitag dichtzumachen. Beim aktuellen Mangel an Fachkräften in der Gastronomie ist dieser Entscheid verständlich, für den ausgehwilligen Gast aber sehr betrüblich.

Basel und vor allem Basel Tourismus arbeiten schon lange daran, um die Stadt auch als attraktive Weekend-Destination zu positionieren, nachdem das Messewesen arg geschrumpft ist. Doch solche Bemühungen sind schwierig, weil neben den geschlossenen Geschäften am Sonntag eben auch viele beliebte Restaurants zu sind. Ganz im Gegenteil zu echten Grossstädten, wo gerade an Wochenenden Hochbetrieb herrscht.

Nicht tourismusfördernd und eine Enttäuschung für auswärtige Besucherinnen und Besucher ebenso wie für die Einheimischen sind geschlossene staatliche Museen am Ostermontag. Eine löbliche Ausnahme bildet da das Kunstmuseum Basel, das gestern geöffnet war, obwohl der Montag der allgemeine Schliesstag der staatlichem Museen in Basel ist. Die übrigen Häuser des Kantons haben sich strikte daran gehalten, auch wenn sich das Publikum an einem Feiertag sicherlich über eine gewisse Flexibilität der Museumsverantwortlichen gefreut hätte. Diese hatte dagegen gestern das Museum Tinguely, das ebenfalls ausser Takt offen war. Und natürlich kann die Fondation Beyeler jeden Tag besucht werden, was dieses Haus nicht von ungefähr zur beliebtesten und meistbesuchten Kunstinstitution der Schweiz macht.

Mit geschlossenen Restaurants, geschlossenen Museen und ohnehin geschlossenen Geschäften herrscht in Basel über Ostern tote Hose. Dies bringt wohl einige dazu, sich im kommenden Jahr eben doch ins Flugzeug oder ins Auto zu setzen und trotz allem Stress dahin zu reisen, wo etwas los ist. Und diejenigen, die auch nächste Ostern zu Hause bleiben, wissen dafür, wieso: Hier haben sie die absolute Ruhe. Sie müssen nicht einmal mit Touristen für Ausstellungen Schlange stehen. Diese kommen eh nicht, und die Museen sind ja ohnehin geschlossen.

