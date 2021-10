Mode fürs Baby und für die Mamma – An neuem Ort und auf eigene Faust Das Toi et moi musste seine Location am Fischmarkt in Basel aufgeben. Jetzt hat Ula Berger in der Nähe des Burgfelderplatzes wieder einen Shop eröffnet. Mit leicht überarbeitetem Konzept. Julia Gisi

Ob Duftkerzen oder verspielte Wasserkrüge: In der Boutique Toi et moi verkauft Ula Berger nebst Kinder- und Damenmode auch einige ausgesuchte Lifestyle-Artikel. Foto: Kostas Maros

Eigentlich hat sich Ula Berger im letzten Januar geschworen: Nie wieder! Zusammen mit ihrer Geschäftspartnerin Nina Moesch führte sie lange das Mode- und Lifestyle-Geschäft Toi et moi – le magasin für Kinder und Mütter in der Basler Innenstadt. Genauer: am Fischmarkt. Dann kam der zweite Lockdown. «Wir standen schon vorher auf wackeligen Beinen wegen der hohen Mietkosten», sagt die 48-Jährige, «der Lockdown hat das Ganze dann noch beschleunigt.» Innert drei Tagen musste sie das gesamte Sortiment verkaufen und den Laden räumen.

«Ich war noch nie im Leben so gestresst», erinnert sich Ula Berger heute. «Nach dieser Hektik war ich eigentlich bereit, das Geschäft nur noch online weiterzuführen und nie mehr einen klassischen Laden zu eröffnen.» Eigentlich.