Familientherapeutin im Interview – «An meiner Mutter bin ich gescheitert» Wie bringt man die Eltern zum Reden? Die Britin Julia Samuel über generationsübergreifende Traumata, die Illusion von der perfekten Verwandtschaft und ihre Beziehung zur royalen Familie. Maaren Linnartz

«Ich bin erstaunt, wie viele triviale Themen in Familien besprochen werden. Und wie wenig sie darüber reden, was sie wirklich beschäftigt», sagt Julia Samuel. Foto: Justine Stoddart

Frau Samuel, jeden Abend haben Sie ein Ritual: Sie sagen sich die Namen Ihrer neun Enkelkinder, Ihrer vier Kinder, deren Partner, und dann den Ihres Mannes Michael auf, mit dem Sie seit mehr als 40 Jahren verheiratet sind. Warum? Ich habe über 25 Jahre als Therapeutin in einem Krankenhaus gearbeitet, dort trauernde Familien betreut. Ich traf auf Menschen, die jemanden, den sie sehr geliebt haben, oft plötzlich und auf dramatische Weise – durch einen Fahrradunfall, ein Verbrechen oder einen Suizid – verloren hatten. Die Namen meiner Familie aufzusagen, beruhigt mich, es ist eine Art Rückversicherung: Alle sind okay. Ich kann dankbar sein.

Seit mehr als 30 Jahren sind Sie Psychotherapeutin in London, vor wenigen Jahren fingen Sie an, nicht mehr nur einzelne, sondern ganze Familien zu therapieren, in einem Fall sogar über fünf Generationen hinweg ... Sie sprechen von der Berger-Familie: Die Urgrossmutter Kati (91), eine ungarische Jüdin, hat Auschwitz überlebt und im Holocaust fast alle ihre Angehörigen verloren. Eine sehr besondere Familie.

Prominente Therapeutin Julia Samuel (63) ist eine der bekanntesten Psychotherapeutinnen Englands, ihre Bücher sind Bestseller. Für ihre langjährige Arbeit mit trauernden Eltern und Kindern wurde sie 2016 zum «Member of the Order of the British Empire» ernannt. Samuel erscheint pünktlich auf die Minute im Videocall, ist überaus freundlich und zugewandt, strahlt britische Distinguiertheit aus. Sie ist eine geborene Guinness, wuchs in der englischen Upperclass auf, war eine enge Freundin von Lady Di und ist Patentante von Prinz George. Mit ihrem Mann, einem Juristen, lebt die begeisterte Hobby-Kickboxerin in London.

Inwiefern? Sie waren nicht traumatisiert. Und das hatte ich erwartet. Ich dachte, ich würde eine grosse transgenerationale Wirkung bemerken, das ist auch das, was die Forschung über Familien von Holocaust-Überlebenden sagt. Es gab Anzeichen einer Traumatisierung – alle in der Familie lehnten es ab, gestreifte Kleidung zu tragen, fürchteten sich vor bellenden Hunden, wandten den Blick ab, wenn sie einen Schornstein sahen. Und doch waren sie eine glückliche, liebende, lebendige Familie, das spürte ich sofort.

Was gab es dann für Sie zu tun? Sie waren stark geprägt von der Geschichte, die sie über sich als Familie erzählten und die so anfängt: Kati hat Auschwitz überlebt. Alle bewunderten sie, wie resilient sie war, lebensfroh, wie sehr sie lieben konnte. Aber das macht es eben auch schwierig, jedes andere Problem erscheint unter diesem Blickwinkel banal. Die anderen Familienmitglieder hatten das Gefühl: Wenn ich mal unglücklich bin, weil ich Ärger im Büro oder Streit mit dem Partner habe, dann darf ich das eigentlich nicht sein. Über diesen Mechanismus haben wir gesprochen.

Warum haben Sie angefangen, mit ganzen Familien zu arbeiten? Ich hatte zunehmend das Gefühl, mich in meiner Arbeit zu sehr auf den Einzelnen zu konzentrieren und zu wenig auf die Familie, aus der er oder sie kommt. Wenn jemand bei mir sass und sagte: Etwas stimmt nicht mit mir, antwortete ich oft: Es kann damit zu tun haben, dass etwas über Generationen weitergegeben wurde, Schmerz, Trauer, Unglück. Um zu verstehen, wer man jetzt ist, muss man verstehen, woher man kommt. Was sind die unerzählten Geschichten in meiner Familie, worüber wird geschwiegen? Und vor allem: warum?

«Jede Familie hat eine Geschichte» ist der Titel Ihres Buches – können Sie präzisieren, was Sie damit meinen? Was jemand über sich glaubt, ist stark geprägt von der Familie, in der man gross geworden ist, und von der Geschichte, die sich diese Familie erzählt.

Und in deren Plot jedem eine Rolle zugewiesen wird, oder? Natürlich. Nehmen Sie Julie aus meinem Buch. Sie ist alleinerziehend, seit die beiden Söhne sehr klein waren. 90 Prozent aller Alleinerziehenden in England sind Mütter. Sie sind so gestresst, sie kommen gar nicht dazu, über sich und ihre Rolle nachzudenken. Über die Jahre wurde Julie immer wütender, schwieriger, aggressiver. Sie wurde eine Version ihrer selbst, auf die die Leute ablehnend reagierten: Oh, ich spreche erst gar nicht mit Julie, sie ist immer so kompliziert. Immer, wenn die getrennten Eltern aufeinandertrafen, knallte es. Sie kämpften. Und hörten einander nicht zu. Jeder blieb in seiner Rolle.

«Es ist enorm wichtig für Familien, dass sie unterschiedliche Sichtweisen zulassen.»

Sie schreiben in Ihrem Buch, dass es keine perfekten Familien gibt. Man solle versuchen, als Familie «gut genug» zu sein. Wie geht das? Es gibt ein sehr weites Spektrum zwischen funktionierenden und dysfunktionalen Familien. Und wir bewegen uns mit unseren Familien auf diesem Spektrum, Familien sind nicht immer gleich funktional oder dysfunktional. Was häufig ein Merkmal weniger gut funktionierender Familien ist: Sie sind rigide, kaum in der Lage, sich an veränderte Situationen anzupassen. Es gibt feste Leitsätze, an die man sich klammert, ein starres Regelwerk, was erlaubt ist und was nicht. Es ist alles sehr schwarz-weiss, der eine hat recht und der andere deswegen nicht. Es ist enorm wichtig für Familien, dass sie unterschiedliche Sichtweisen zulassen.

Sollte Ihrer Ansicht nach jede Familie anfangen, über sich zu sprechen? Ich bin oft erstaunt, wie viele triviale Themen in Familien besprochen werden. Und wie wenig sie darüber reden, was sie wirklich beschäftigt. All die blinden Flecken, auf die wir nicht schauen, haben eine Wirkung. Ignoranz für die Vergangenheit kann unsere Gegenwart einschränken und vergiften.

Nicht jeder kann seine Familie zum Therapeuten schleppen. Wenn ich nun knifflige Themen mit meiner Familie besprechen möchte, wie stelle ich das an? Man kann ja schwer sagen: Nächsten Sonntag, 12 Uhr, kommt bitte alle zu mir, wir haben was zu bereden. Schlechte Idee. Niemand würde kommen, meine Vermutung.

Warum? Das ist zu gross. Sie müssen klein anfangen. Auch erst einmal nur einen treffen, am besten denjenigen, von dem Sie glauben, er wird am ehesten bereit sein, bei dem Thema, das Sie beschäftigt, zuzuhören. Gehen Sie spazieren oder fahren Sie zusammen Auto. So hat man keinen Augenkontakt, bewegt sich wohin und kann gleichzeitig auch gut schweigen. Reden Sie auch über sich selbst. Also nicht nur fragen, vor allem nicht vorwurfsvoll. Sensible Themen niedrigschwellig einführen: Ich habe gerade ein Buch gelesen, das war sehr interessant, da ging es um eine Familie, in der ein Onkel einen Suizid begangen hat, und da habe ich an unseren Vater gedacht ...

Wie wichtig ist dabei Humor? Enorm wichtig. Humor macht Unerträgliches oft erträglich. Lachen verbindet, das gilt auch für schwarzen Humor. Das, wenn ich das erwähnen darf, besorgt mich an der Zeit, in der wir leben: dass aus der Angst heraus, andere herabzusetzen, wir unseren Humor verlieren könnten. Dabei kann Humor so heilend sein.

«Ich habe meinen Eltern eine Menge Fragen gestellt. Sie haben nur nie darauf geantwortet.»

Wie stelle ich eine Frage, die mir am Herzen liegt, aber vor der ich mich fürchte? Man platzt nicht mit der grossen Frage gleich zu Beginn heraus. Kleine Schritte! Wie gesagt, ein Buch zu dem Thema zu erwähnen, das man gelesen hat, ist eine gute Möglichkeit. Das Thema also seitwärts angehen, denn wenn man direkt darauf zugeht, provoziert das Abwehrreaktionen. Das Gespräch sollte eine Einladung an den anderen sein, gemeinsam über etwas nachzudenken. Was Kriege angeht, haben wir es oft mit einem grossen Trauma zu tun, das sich weiter von Generation zu Generation trägt.

Sie selbst sind in einer sehr privilegierten Familie aufgewachsen, sind eine geborene Guinness. Was hätten Sie Ihre Eltern vor deren Tod gerne gefragt? Ich habe meinen Eltern eine Menge Fragen gestellt. Sie haben nur nie darauf geantwortet. Sie wechselten einfach das Thema. Einmal fragte ich meine Mutter nach dem Tod meines Vaters: Was denkst du über deine 50 Jahre lange Ehe mit ihm? Sie ignorierte es. Ich fragte: Was war das Beste daran, uns fünf Kinder grosszuziehen? Und sie sagte so etwas Harmloses wie: Es hat Spass gemacht, euch Mädchen schön anzuziehen. So war das. Ich dachte: Ich bin Psychotherapeutin, ich kenne die Werkzeuge, damit jemand zu reden anfängt. An meiner eigenen Mutter bin ich gescheitert. Ich habe dann verstanden, dass es ihr Weg ist, etwas zu bewältigen: Worüber ich nicht spreche und nicht nachdenke, existiert nicht. Aber natürlich tut es das.

Ist die Reaktion Ihrer Mutter typisch für die Upperclass? Ich glaube, das ist keine Klassenfrage. Sondern eine einer Generation, die den Ersten und Zweiten Weltkrieg erlebt hat. Jeder hatte jemanden zu betrauern, jeder hatte jemanden verloren. Da ging es nur darum, durchzuhalten, weiterzumachen. Niemand wusste etwas über Psychologie. Niemand wusste, dass reden hilft. Als der Bruder meiner Mutter jung starb, ging meine Mutter, als sie davon erfuhr, ins Kino und redete danach nie wieder über ihn. Ich weiss nichts über meinen Onkel.

«Ich habe sie als Mensch, als Freundin ungeheuer vermisst»: Therapeutin Julia Samuel 1994 in Wimbledon neben Prinzessin Diana. Foto: Getty Images

Sie waren gut befreundet mit Prinzessin Diana und sind bis heute mit der königlichen Familie eng verbunden, sind die Patentante von Prinz George. Wie ging es Ihnen damit, als Freundin zu trauern und gleichzeitig die enorme öffentliche Trauer mitzubekommen? Ich habe sie als Mensch, als Freundin ungeheuer vermisst. Menschen zu sehen, die weinen, obwohl sie Diana gar nicht gekannt haben – das habe ich nicht sofort verstanden. Es hat eine Weile gedauert, anzuerkennen, dass alle ein Recht haben, zu trauern.

Die königliche Familie ist auch eine Familie, die eine Geschichte hat. Ein Teil dieser Geschichte wird aber nicht von den Familienmitgliedern selbst, sondern von der Öffentlichkeit, von Medien erzählt. Macht es das schwerer, damit umzugehen? Ich denke, es kriegt dadurch eine andere Dynamik.

Die Schriftstellerin Joan Didion hat geschrieben: Wir erzählen uns Geschichten, um zu leben. Dem stimme ich vollkommen zu.

Also wird das nie aufhören, auch was Familien betrifft. Und wir genauso dürfen nicht aufhören, uns ein Bild zu machen von der Familie, wie wir sie gerne hätten. Denn wenn wir das nicht tun, ändert sich nichts.

