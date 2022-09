Gegenoffensive der Ukraine – An manchen Orten sind die Russen sogar in Panik geflohen Der Vormarsch der ukrainischen Armee war ebenso überraschend wie rasant. Sie hat einen Fehler der Russen kühl ausgenutzt. Doch der Erfolg könnte die Ukrainer noch teuer zu stehen kommen. Florian Hassel

Der ukrainische Generalstab meldete die Befreiung von angeblich mehr als 20 Städten und Dörfern innerhalb der letzten 24 Stunden: Panzer der ukrainischen Armee. Foto: AFP

Wjatscheslaw Sadorenko, Bürgermeister der ukrainischen Gemeinde Derhatschi, hatte am Montagmorgen eine angenehme Aufgabe: In seiner Region nördlich von Charkiw, der zweitgrössten Stadt der Ukraine, begleitete er ukrainische Militärangehörige bei der Befreiung monatelang von Russland besetzten Gebietes. Das 5000-Einwohner-Dorf Kosatscha Lopan etwa, nur fünf Kilometer von der Grenze zu Russland entfernt, hatten die Russen offenbar fluchtartig in Richtung der russischen Stadt Belgorod verlassen.