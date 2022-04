Litauens Botschaften an Putin – An diesem Bahnhof werden Russen mit Kriegsfotos begrüsst Kaum ein Land hat den Ukraine-Krieg mit Aktionen so entschieden verurteilt wie Litauen. In der Hauptstadt schwimmt eine Olympiasiegerin in Blut, und der Bürgermeister sprayt Parolen gegen Putin.

Eines der am Bahnhof von Vilnius aufgehängten Bilder zeigt eine schwangere Frau nach einem Bombenangriff in Mariupol. Beim Versuch das ungeborene Baby zu retten, starben später Mutter und Kind. Foto: AFP

Für manche Passagiere ist es ein Schock. Eben noch haben sie in ihren Nachtzugabteilen geschlafen, nun sehen sie draussen Kriegsbilder. Und über Lautsprecher sagt eine Stimme: «Heute tötet Putin Zivilisten in der Ukraine. Unterstützen Sie das?»

24 grosse Fotografien, die zerbombte ukrainische Städte, tote Kinder und Leichen mit Schrapnellwunden zeigen, hat der litauische Bahnbetreiber LTG laut dem «Guardian» im Bahnhof der Hauptstadt Vilnius aufhängen lassen. Dies weil die russische Exklave Kaliningrad mit dem Zug nur über Litauen zu erreichen ist. «Die Menschen in Russland haben kaum Zugang zu unvoreingenommenen Informationen», sagt Mantas Dubauskas, ein LTG-Sprecher. «Vielleicht können wir die Meinung von einigen Passagieren ändern.»

Den in einem abgetrennten Teil des Bahnhofs haltenden Zug aus Moskau muss Litauen trotz Sanktionen passieren lassen. Laut Dubauskas gebe es internationale Abkommen, die den Transit zwischen der russischen Exklave und dem übrigen Russland regeln.

24 grossformatige Fotos hat der Bahnbetreiber LTG im Bahnhof von Vilnius aufhängen lassen. Foto: AFP

Litauen, der südlichste der drei baltischen EU-Staaten, grenzt im Westen an Kaliningrad und im Osten an den russischen Klientelstaat Weissrussland. Es gibt deshalb Befürchtungen, dass die Russen auf den Suwalki-Korridor schielen, jene Grenze zwischen Litauen und Polen, die die einzige Landverbindung der baltischen Staaten mit den übrigen Nato-Ländern ist. Die Alarmbereitschaft in Litauen hat sich nach Kriegsbeginn aber auch in Entschlossenheit verwandelt. Kaum ein anderes europäisches Land hat den russischen Angriffskrieg so entschieden verurteilt.

Den Worten folgten Taten: Am 1. April gab Litauen als erstes EU-Land bekannt, dass es auf russisches Gas verzichtet und seinen Energiebedarf stattdessen über ein schwimmendes Flüssiggas-Terminal in der Hafenstadt Klaipėda deckt. Als die EU-Staaten vergangene Woche entschieden, nur die Einfuhr russischer Kohle verbieten zu wollen, sagte Aussenminister Gabrielius Landsbergis enttäuscht: «Lasst uns Kerzen und Brennholz sanktionieren, wenn wir eine ähnliche Botschaft senden wollen.»

Abo Interview mit Litauens Premierministerin «Ich lebte 16 Jahre unter sowjetischer Besatzung – mir reicht das» Litauen war eines der ersten EU-Länder, das seine diplomatischen Beziehungen zum Kreml einfror, nachdem Berichte über Kriegsverbrechen in Butscha die Runde gemacht hatten. Das Land zog seinen eigenen Botschafter aus Moskau ab und forderte den russischen auf, die litauische Hauptstadt zu verlassen. Visuell unterstrichen wurde die Nachricht durch eine Kunstperformance nur einen Steinwurf von der russischen Botschaft entfernt: Am vergangenen Mittwoch nahm die litauische Schwimm-Olympiasiegerin Rūta Meilutytė ein Bad in einem Teich, der mit natürlichem Farbstoff blutrot gefärbt worden war.

Bad im blutroten Teich: Rūta Meilutytė liess sich für eine Performance gegen die russische Invasion in der Ukraine gewinnen. Foto: Keystone

Die Strasse, an der die russische Botschaft liegt, wurde in «Strasse der ukrainischen Helden» umbenannt. Und der liberale Bürgermeister der Stadt, Remigijus Šimašius, griff zur Spraydose und sprühte mit Schablonen auf den Vorplatz der Botschaft: «Putin, Den Haag wartet schon». Ein Transparent mit derselben auf das Kriegsverbrechertribunal verweisenden Parole hängt nun auch am Rathaus.

Der Bürgermeister von Vilnius bekennt Flagge: Die Botschaft am Rathaus ist eindeutig – und von weitem zu sehen. Foto: Getty Images

Den Panzern getrotzt

Die litauischen Spannungen mit Russland reichen bis ins 18. Jahrhundert zurück, als das Land erobert wurde. Nach dem Ersten Weltkrieg war Litauen unabhängig, im Zweiten Weltkrieg besetzten es die Russen.

Und als Litauen als erster baltischer Staat die Unabhängigkeit erklärte, rollten 1991 sowjetische Panzer durch Vilnius. 14 Menschen starben. Doch die Litauer liessen sich nicht einschüchtern und setzten sich gegen die geschwächte sowjetische Führung durch.

«Wir Litauer wurden über die Jahrhunderte hinweg geimpft gegen Unterjochung. Wir haben immer Widerstand geleistet», sagt Vytautas Landsbergis, einer der geistigen Väter der Unabhängigkeit und Grossvater des heutigen Aussenministers.

Den Widerstandswillen der Balten bekam letztes Jahr auch China zu spüren. Als die Litauer es Taiwan erlaubten, eine Vertretung unter eigenem Namen in Vilnius zu eröffnen, griff China zu harten Sanktionen. Staatsmedien schäumten und sprachen von einer «Witzbold»-Nation – und der «Avantgarde der Anti-China-Front».

