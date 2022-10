Von süss bis giftig – An diese tierischen Einwanderer müssen wir uns gewöhnen Unter anderem wegen des Klimawandels fühlen sich in der Region vermehrt ausländische Tiere wohl. Die BaZ hat sechs dieser Eindringlinge unter die Lupe genommen. Lea Buser

So harmlos die sich sonnenden Rotwangen-Schmuckschildkröten auch aussehen: Sie sind invasiv. Foto: Zoo Basel

Mit der Globalisierung und dem Klimawandel kommen auch gebietsfremde Arten in die Schweiz. Ab einem bestimmten Schadenspotenzial gelten sie als invasiv. Um ein solches Szenario zu verhindern, müssen rechtzeitig Massnahmen ergriffen werden. In der folgenden Übersicht stellen wir sechs invasive Tierarten (Neozoen) vor, die in der Region Basel vorkommen.