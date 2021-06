Elektromobilität in Pratteln – An der Strassenlaterne Strom tanken Der Einwohnerrat beauftragt den Gemeinderat, die Möglichkeit der Stromversorgung von E-Autos an Kandelabern zu überprüfen. Christian Fink

Mit der Nachfrage nach E-Autos steigt auch jene nach entsprechenden Ladestationen.

Foto: Simon Glauser

Die Nachfrage nach Elektroautos und Hybrid-Modellen steigt stetig. Damit einher geht der Ausbau von Ladestationen. In Bern und in anderen Schweizer Gemeinden werden derzeit in verschiedenen Pilotprojekten Ladestationen geprüft, die mit Strassenlaternen gekoppelt sind. Diese seien nur wenig teurer als herkömmliche Kandelaber, betonte Einwohnerrat Andreas Moldovanyi (SP) an der Prattler Einwohnerratssitzung vom Montag. Insgesamt seien die Installationskosten deutlich geringer als jene frei stehender Ladesäulen. Deshalb bittet er den Gemeinderat in einem Postulat, die Einrichtung solcher Strassenlaternen mit Lademöglichkeit zu prüfen.

Konkret fragt er den Gemeinderat, ob er es für sinnvoll erachte, in Pratteln «eine innovative Art von Lademöglichkeiten für Elektromobile zu initiieren und sukzessive auszubauen», und ob er bereit sei, entsprechende Offerten einzuholen. Ausserdem regt der SP-Politiker an, bei notwendigem Erwerb neuer Strassenlaternen ab sofort solche mit Lademöglichkeit zu wählen. Und er stellt ein Planungsprojekt für eine bestmögliche Standortverteilung solcher Strassenlaternen zur Diskussion.

Auf dem Weg zur Smart City?

Gemeinderat Urs Hess (SVP) wird mit diesem Vorschlag nicht grün. Er sprach sich, ohne auf die einzelnen Fragen detailliert einzugehen, gegen eine Überweisung des Postulats aus. Da müsse man drei Tage warten, bis man weiterfahren könne. Ausserdem sei die Einrichtung solcher Anlagen nicht Sache der Gemeinde, sondern der Elektrizitätswerke. Und: Solche Strassenlaternen seien unpraktisch. Man würde über die Kabel stolpern.

Die Zahl der Elektromobile nehme stark zu, entgegnete Moldovanyi. Es gebe mittlerweile Schnellladegeräte, die in zwanzig Minuten achtzig Prozent einer Batterie laden könnten. Man müsse was tun, um die Lademöglichkeiten auszubauen, unterstützte ihn Emil Job (Unabhängige und Grüne). Dabei sollte geklärt werden, ob auch über Nacht geladen werden könne. Es sei dies ein Blick in die Zukunft und gehe in Richtung Smart City, ergänzte Fraktionskollege Patrick Weisskopf. Es gehe ja erst einmal um Abklärungen.

«Nicht Sache der Gemeinde»

Gegenwind erzeugte die Ratsrechte. Dieter Stohler (FDP) bemerkte, dass «die E-Autos nicht nur sauber und alle anderen dreckig sind». Ausserdem gebe es in der Schweiz «mehrere Tausend Ladestationen», die von privaten Firmen gefördert würden. Sebastian Enders zeigte sich dankbar, dass wieder mal positiv über Autos gesprochen werde. Für die SVP sei dies jedoch der falsche Weg. «Es ist nicht Aufgabe der Gemeinde, für Tankladungen zu sorgen.» Und Parteikollege Urs Schneider ergänzte, dass es besser sei, mit dem Velo unterwegs zu sein als mit Strom, bei dem man nicht wisse, woher dieser komme. Andreas Seiler von der FDP-Fraktion wiederum erläuterte, dass E-Autos 400 Kilometer Reichweite hätten und abends in der Garage wieder aufgeladen werden könnten. Solche Ladestationen würden überdies das Parkplatzproblem verschärfen, indem Stellplätze für E-Autos ausgewiesen werden müssten. Gerold Stadler (U/G) entgegnete, dass nicht jede und jeder eine Garage habe und dass die Möglichkeit bestehen sollte, das Auto über Nacht zu laden. Die Gemeinde sollte hier Vorreiterin spielen.

Gerade dies vermisst Kurt Lanz (SP) bei der Exekutive: «Ich werde das Gefühl nicht los, dass der Gemeinderat mit solchen Themen nichts zu tun haben möchte.» Trotzdem muss sich dieser jetzt damit auseinandersetzen. Das Postulat wurde mit 20 zu 19 Stimmen – Ratslinke versus Ratsrechte – bei einer Enthaltung überwiesen.

