Schwierige Bergung – An der Messe-Fassade verwesen zahllose Taubenkadaver Immer wieder sterben Tauben am Gebäude am Basler Messeplatz. Während der Kantonstierarzt «kaum einen Tierschutzfall» sieht, räumt die MCH Group jedoch ein, dass sich die Tiere teilweise verfangen. Isabelle Thommen

Zwei tote Tauben an der Messe-Fassade. Ganz oben links im Bild lässt sich aufgrund einer Kralle ein weiterer Kadaver erahnen. Foto: Dominik Plüss

Wer am Messeplatz mit dem 15er-Tram ankommt, sollte nicht nach oben blicken. Denn dort bietet sich ein Bild des Grauens: Eingeklemmt zwischen Fassadenelementen, hängen leblose Taubenkörper mit stumpfen zerzausten Federn. Wer dennoch den Blick riskiert, kann an den Kadavern einzelne Knochen sehen; kleine Taubenschädel und winzige Wirbelsäulen sind erkennbar. Eine schauderhafte Aussicht, die das nestartige Gebäude zu verhöhnen scheint. Dass die für den Bau verantwortlichen Architekten Herzog & de Meuron dem grossen Loch in der Mitte bei der Erbauung den Namen «Fenster zum Himmel» gegeben hatten, ist angesichts der Tierleichen an Ironie kaum zu übertreffen.