BVB-Stopp künftig ohne Kurve – An der Kombihaltestelle Margarethen brauchen Tram und Bus 45 Meter Platz Die BVB-Haltestelle Margarethen wird keine extrem lange Doppelhaltestelle. Trotzdem geht ihr Neubau als behindertengerechte Kombihaltestelle zulasten der dortigen Baumallee. Simon Erlanger

Bald wird die 45 Meter lange Haltestelle Margarethen behindertengerecht und ohne Kurve gebaut. In Richtung Dorenbach soll dann auch der Bus halten. Keinen Platz gibt es für die bestehende Baumallee. Foto: Dominik Plüss

Die geplante Abholzung einer intakten Kugelahorn-Allee durch die Stadt lässt die Emotionen hochgehen. Im Herzen der Kontroverse um die Baumfällungen an der Margarethenstrasse steht die Verschiebung der dortigen BVB-Haltestelle. Diese wird im Sinne des Behindertengleichstellungsgesetzes mit einer Trottoirkante von 27 Zentimetern Höhe neu gebaut.

Das Basler Tiefbauamt preist die Vorzüge in einem Informationsblatt folgendermassen an: «Nach Abschluss der Bauarbeiten können Fahrgäste an der Haltestelle Margarethen künftig stufenlos ein-und aussteigen. Gehbehinderte Fahrgäste, die zum Beispiel im Rollstuhl sitzen, können den öffentlichen Verkehr dadurch ohne Hilfe nutzen. Auch für ältere Menschen oder Eltern mit Kinderwagen steigt der Ein-und Ausstiegskomfort.»