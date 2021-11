Intransparenz bei E-Mobilität – An den Ladesäulen für E-Autos herrscht das Preischaos Wer sein E-Auto aufladen will, muss sich auf grosse Preisunterschiede gefasst machen. Zudem verraten die Ladesäulen fast nie, was der Strom kosten soll. Obwohl das vorgeschrieben ist. Holger Alich

Wer sein E-Auto an einer öffentlichen Ladestation auflädt, kann bei der Abrechnung böse Überraschungen erleben. Foto: Florian Bärtschiger

Stellen Sie sich vor, sie wollen Ihr Auto auftanken. Doch an der Tankstelle steht nirgends, was der Treibstoff kostet. Die Preise gibt es nur per App oder im Internet. Und was wäre, wenn an Tankstelle A der Liter Benzin 1,80 Franken kostet, ein paar Kilometer weiter bei Tankstelle B aber über 5 Franken?

Unvorstellbar? Nicht für die Fahrerinnen und Fahrer eines E-Autos. Wer eine Ladesäule ansteuert, erfährt dort fast nie, was das Laden effektiv kostet. Dabei sind die Preisunterschiede enorm.

Beispiel gefällig? Die Gemeinde Herrliberg ZH hat auf dem Parkplatz der lokalen Post eine Schnellladesäule installiert. Sie verdient das Prädikat «vorbildlich». Gezahlt wird mit der EC-Karte. Und vor dem Laden verrät die Säule, dass das Schnellladen nur 0,32 Franken pro Kilowattstunde kostet.