Stimmen-Festival 2022 – Amy Macdonald zieht Lörrach in ihren Bann Trotz Gereiztheit im Publikum: Als die schottische Sängerin auf dem Lörracher Marktplatz ihren 2010-Hit «This Is the Life» anstimmt, ist die Menge am Samstagabend nicht mehr zu halten. Karoline Edrich

Amy Macdonald und Band sorgten am Stimmenfestival für gute Stimmung. Foto: Karoline Edrich

Wenn ein Star aus Schottland in die kleine Stadt hinter der Schweizer Grenze kommt, ist der Marktplatz zum Bersten voll. Alles drängt sich um die grosse Bühne des Stimme-Festivals in Lörrach, auf der Amy Macdonald gleich auftreten soll. Doch das Publikum muss sich noch gedulden: Ungefähr zehn Minuten vor 20 Uhr stimmt erst noch der deutsche Eurovision-Song-Contest-Finalist Malik Harris die Anwesenden ein und macht mit seinen fetzigen Popsongs Stimmung.

Der 24-Jährige scheint seine eigene Band zu sein. Abwechslungsweise spielt er Gitarre, Klavier, Schlagzeug, singt, rappt oder gibt ein kleines Beatboxing-Solo. Aufgenommen und übereinander abgespielt werden die einzelnen Tonsequenzen mit einer sogenannten Loop-Station. Dem Publikum gefällts. Als Harris zum Refrain seines Songs «Say The Name» anstimmt, johlt die Menge begeistert mit.

Über die demente Grossmutter

Kommt da etwa schon Amy Macdonald auf die Bühne? Nein, es ist die Zürcher Vorband Black Sea Dahu, deren Sängerin Janine Cathrein dem schottischen Star zugegebenermassen ähnlich sieht. Die tiefe, raue Stimme der Indie-Songwriterin hallt über den Platz, geht einem durch Mark und Bein. Traurig wird es, als sie gemeinsam mit ihrer Schwester Vera, ebenfalls Teil der Band, ein Lied über die demente Grossmutter anstimmt, die plötzlich nur noch weiss, dass sie gern Kuchen hat.

Dann. Endlich. Eineinhalb Stunden nach Konzertbeginn. Amy Macdonald tritt unter tosendem Applaus auf die Bühne und stimmt ihren ersten Song an: «We Could Be So Much More» aus ihrem fünften und neusten Album «The Human Demands». Mit einem etwas brüchigen «Hallo Lörrach!» begrüsst sie ihr Publikum. Spätestens als sie in ihrem charmanten Akzent erzählt, wie froh sie ist, dass es an diesem Abend nicht zu heiss ist, «because Scottish people turn into tomatoes when it’s sunny», hat sie die Menge auf ihrer Seite.

Konflikte im Publikum

Als sie fragt, ob Schotten unter den Zuschauerinnen und Zuschauern seien, machen sich tatsächlich ein paar vereinzelte enthusiastische Landsleute johlend bemerkbar. Ihr nächster Song handelt von den Höhen und Tiefen des Lebens. «Lasst uns zu uns selber und zu anderen netter sein», ruft die Popsängerin. Im Publikum kommt ihre Aufforderung nicht bei allen an. Immer wieder brechen im dichten Gedränge kleine Streitigkeiten um den Platz mit der besseren Sicht aus. Wer mutig genug ist, sich in der Menge einen Weg nach vorn zu bahnen, erntet böse Kommentare und giftige Blicke.

Trotz einer leichten Gereiztheit im Publikum zieht Macdonalds dynamische, mitreissende Popmusik alle in ihren Bann. Je später der Abend wird, desto ausgelassener tanzen alle mit. Als der Star endlich ihren 2010-Hit «This Is The Life» anstimmt, ist die Menge nicht mehr zu halten. Unter lauten Zugabe-Rufen verlässt die Sängerin zusammen mit ihrer Band die Bühne.

Doch das begeisterte Publikum bekommt, was es will. Macdonald singt Zugabe um Zugabe. Zum Schluss richtet sie noch ein paar berührend bescheidene Worte an ihr Publikum. Und der Besucherin wird schlagartig klar, wie sehr zwei Jahre Pandemie die Musikbranche verändert haben. «Danke, dass wir zu euch kommen und unseren Job machen dürfen.»

