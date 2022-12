Sesselkleber im Visier – Amtszeitbeschränkung für Baselbieter Gemeindepolitiker gefordert Wenn es nach einem Allschwiler Einwohnerrat geht, dürfen Gemeinde- und Einwohnerräte künftig nicht länger als 16 Jahre im Amt bleiben. Man brauche keine Berufspolitiker.

In den grossen Baselbieter Gemeinden wollen viele in die Gemeinde- und Einwohnerräte, wie hier bei den letzten Allschwiler Wahlen. Einige bleiben dann für Jahrzehnte. Das soll sich mit einer Amtszeitbeschränkung ändern. Foto: Archiv Tamedia/Nicole Pont

Die 86 Baselbieter Gemeinden sollen eine Amtszeitbeschränkung einführen, wie sie der Landrat bereits kennt. Das fordert der Fraktionspräsident der SP im Allschwiler Einwohnerrat, Etienne Winter, der gleichzeitig auch SP-Landrat ist. Bisher kennt einzig Binningen eine solche Beschränkung.

16 Jahre reichen

Winter will deshalb eine Motion einreichen. Nach 16 Jahren im Amt soll künftig Schluss sein mit Politik, sowohl im Einwohner- als auch im Gemeinderat und in den diversen Kommissionen. «Wer seine politischen Ideen nicht in 16 Jahren einbringen kann, schafft das auch im 17. oder 18. Jahr nicht», so Winter am Dienstag in der «bz Basel». «Man sieht in unserem politischen System nicht gern Berufspolitiker, sondern Leute, die Ideen umsetzen wollen.»

Vor allem in grossen Unterbaselbieter Gemeinden sei das Problem akut. Manche Politikerinnen und Politiker könnten nicht loslassen, hingen an ihren Ämtern. «Sowohl im Einwohnerrat als auch im Gemeinderat sind bei uns einige schon lange dabei», sagt Etienne Winter.

Von Etienne Winter direkt angesprochen fühle sich laut der «bz Basel» sein Vater Jean-Jacques Winter. Er ist seit 1988 SP-Einwohnerrat für die SP und gelte als Allschwiler Politurgestein.

Niemand kandidiert

Während einige grosse Gemeinden in der Tat Exekutiv-und Legislativpolitiker mit sehr langen Amtszeiten kennen, haben vor allem kleinere Gemeinden das gegenteilige Problem. Sie haben Mühe, ihre Vakanzen zu füllen und genügend Kandidatinnen und Kandidaten für ihre politischen Behörden zu finden. Erst letzte Woche wurde deshalb Kilchberg unter Zwangsverwaltung des Kantons gestellt.





