Der Sololäufer – Amtsleiter erschafft sich eigenes Königreich Der Kanton Baselland ruft zur grossen Mitarbeiterumfrage auf. Aber der Baselbieter Amtsleiter Patrik Reiniger hält seine Mitarbeiter von der Teilnahme ab, bis er seine eigene Umfrage präsentiert hat. Es ist nicht sein erster Sololauf. Daniel Wahl

Patrik Reiniger, Leiter Amt für Militär und Bevölkerungsschutz im Baselbiet, kandidiert auch als Grossrat für die FDP in Basel-Stadt. Foto: Daniel Wahl

Die Erkundung der Mitarbeiterzufriedenheit scheint dem Kanton Baselland ein Anliegen zu sein. So hat der Leiter des Personalamts des Kantons Baselland, Martin Lüthy, über 100’000 Franken aufgeworfen, um bis Ende September herauszufinden, wie attraktiv der Kanton für seine 7000 Angestellten (inklusive Lehrern) ist, und wo der Schuh drücken könnte.

In die Pläne dieser aufwendigen Erhebung hatte Lüthy das Kader des Kantons Baselland schon Anfang Jahr eingeweiht, die Mitarbeiter des Kantons dann unmittelbar vor den Sommerferien orientiert. Am 7. September erhielten die Kantonsangestellten Lüthys den entscheidenden Brief mit den Log-in-Daten zur Teilnahme: «Jetzt ist es so weit.» Es hiess, man wolle auch die Stärken und Schwächen bei der Arbeit sowie im Arbeitsumfeld erfassen.

Umfrageteilnahme bitte vertagen

Da grätschte der Leiter des Amts für Militär und Bevölkerungsschutz (AMB) per E-Mail-Mitteilung in seinem Amt mit seinen knapp 50 Angestellten dazwischen: «Nun wurden Sie gestern eingeladen, an der Mitarbeiterbefragung des Personalamts teilzunehmen. Ich möchte Sie gerne bitten, mit uns die AMB-Befragung abzuschliessen und erst danach an der Befragung des Personalamts teilzunehmen», wandte er sich an seine Untergebenen. Der Hintergrund: Patrik Reiniger lancierte im grossen Mitarbeiterbefragungsjahr des Kantons Baselland für 9585.30 Franken selber eine eigene Umfrage im kleinen AMB. Bevor seine Mitarbeiter anonymisiert ihre Arbeitssituation gegenüber dem Kanton beschreiben können, sollten sie sich doch bitte die eigene, amtsinterne Auswertung zu Gemüte führen, befand Reiniger. Am Dienstagvormittag mit diesen Informationen konfrontiert, zeigte sich Personalamtsleiter Lüthy «überrascht» und sprach dezidiert: «Das ist nicht zielführend. Ich sehe keinen Grund für eine separate Befragung.»

Das parallele Vorgehen, ohne die Ämter zu informieren, trägt einmal mehr die persönliche Handschrift Patrik Reinigers. Keine gute Figur machte er am letztjährigen Chienbäse, wo er erstmals in der Geschichte des Liestaler Traditionsanlasses seine Kantonalen Krisenstab (KKS) installierte und damit die Liestaler Feuerwehr brüskierte. Dabei bot Reiniger den Zivilschutz ins Pikett auf und entlöhnte diesen ohne gesetzliche Grundlage. Darauf, im April 2019, führte der Krisenstab zusammen mit der Schweizer Armee eine Katastrophenübung durch, ohne dass Reiniger die Öffentlichkeit informieren wollte, obschon er als KKS-Leiter das Informationskommando innehat und dazu aufgefordert wurde. Schliesslich enthüllte die BaZ auch, dass sich Reiniger heimlich für rund 250’000 Franken einen neuen Kommandoraum im Oristal baute. Die für die Gebäudeinfrastruktur verantwortliche Baudirektion wusste davon allerdings nichts. «Die finanziellen Mittel dafür sind im Budget 2018 enthalten», beteuerte Reiniger gegenüber der BaZ. Der frühere KKS-Leiter Markus Müller, der das Budget 2018 noch selber erstellt und zu verantworten hatte, widerspricht auf Anfrage klar, dass in seinem Budget ein neuer Lage- und Einsatzraum im Oristal enthalten war.

Jetzt hat der Baselbieter Amtsleiter, der in Basel-Stadt als Grossrat für die FDP kandidiert, auch eine eigene Mitarbeiterbefragung und Auswertung. «Im Anschluss an die Reorganisation des AMB war vorgesehen, dass wir nach der Implementierungsphase im Frühjahr 2020 eine Befragung durch die Firma ‹Great Place to Work› durchführen werden», schreibt Reiniger. Ziel dieser Umfrage sei es, die Mitarbeitenden bezüglich den neuen Strukturen und den angepassten Prozessen zu befragen. Aufgrund der Corona-Pandemie habe die Befragung jedoch auf den Juni verschoben werden müssen. Mit anderen Worten heisst das auch: Reiniger dürfte die Doppelspurigkeit zur kantonalen Mitarbeiterbefragung seit mehreren Monaten klar gewesen sein.

«Nicht sehr rosig»

Laut der von Reiniger zur Verfügung gestellten Zusammenfassung der Mitarbeiterbefragung (Summary Report), betrage der Mitarbeiter-Zufriedenheitswert 67 Prozent, was über dem repräsentativen Benchmark der Schweiz liege, jedoch unter dem Zufriedenheitswert von Arbeitgebern unter 50 Angestellten, wie es beim AMB der Fall ist. Unter den Mitarbeitern heisst es trocken: «Es sieht nicht so rosig aus.» Tatsache ist, dass seit Reinigers Amtsantritt im März 2018 alle Hauptabteilungsleiter entweder ausgetauscht und pensioniert wurden oder gegangen sind.

Am Dienstagnachmittag meldete sich Martin Lüthy nochmals, nach dem er «Abklärungen mit Patrik Reiniger» getroffen hat: Die Mitarbeiter seien nur darum gebeten worden, die Ergebnisse der AMB-Befragung abzuschliessen und erst danach an der Befragung des Kantons teilzunehmen, «um sie nicht zu verwirren». Lüthy: «Somit ist aus meiner Sicht alles im Sinne des Arbeitgebers Kanton BL verlaufen.»