Amtsgeheimnis verletzt – Baselbieter Polizist gab heikle Informationen an Bekannte weiter Mit seinem Zugriff auf vertrauliche Datenbanken versorgte ein 40-jähriger Polizist im Baselbiet neugierige Freunde und Bekannte mit heiklen Informationen. Dafür erhält er nun eine bedingte Geldstrafe. Sebastian Schanzer

Ein Basler Hoteldirektor wurde im August 2020 auf eine Todesanzeige aufmerksam und fragte sich, unter welchen Umständen die verstorbene Frau wohl umgekommen sein mag. Für seine Recherche genügte dem Hoteldirektor ein einziger Kontakt – jener eines ihm bekannten Baselbieter Polizisten.

Wie «20 Minuten» und die «bz» am Dienstag berichteten, lieferte ihm der Polizist den Fundort der Leiche, die angenommene Todesursache sowie die Information, dass eine Obduktion angeordnet worden sei. Die vertraulichen Informationen sammelte der Mann aus polizeiinternen Datenbanken.

Dass er sie an Privatpersonen weiterleitete, handelte dem Polizisten einen Strafbefehl ein. Im August wurde er gemäss den Medienberichten wegen Amtsgeheimnisverletzung zu einer bedingten Geldstrafe von 120 Tagessätzen à 100 Franken verurteilt. Der entsprechende Strafbefehl ist mittlerweile rechtskräftig.

Nachforschungen über «suspekten» Hotelgast

Die weitergegebenen Informationen über die verstorbene Frau sind nicht der einzige Fall, in dem der Polizist sein Amtsgeheimnis verletzt hat. In sicher neun Fällen soll er gemäss Strafbefehl Abfragen in Polizeidatenbanken für Personen aus seinem Freundes- und Bekanntenkreis getätigt haben.

In einem Fall verschickte er etwa Angaben über den Halter eines bestimmten Autonummernschilds, in einem anderen forschte er auf Anfrage einer Frau nach, ob deren Ex-Mann bei der Polizei aktenkundig sei. Zudem gab er auch Informationen aus einem laufenden Verfahren nach einer Hausdurchsuchung weiter oder verschickte Bilder vom Einsatz bei einer Indoor-Hanfplantage. Für den eingangs erwähnten Hoteldirektor prüfte er sogar die Personalien eines Gastes, der diesem suspekt vorkam, wie «20 Minuten» berichtete.

Personalrechtliches Verfahren noch hängig

Gegenleistungen für seine Informationen hat der Verurteilte offenbar nicht entgegengenommen. Den Vorwurf der Begünstigung liess die Baselbieter Staatsanwaltschaft deshalb fallen. Auch sei er nicht vorbestraft und hat die Angelegenheit laut «bz» nicht vertuscht.

Gleichwohl könnte die Verurteilung weitreichende Folgen für seine Karriere bei der Polizei haben. Wie die Baselbieter Sicherheitsdirektion auf Medienanfragen mitteilte, sind gegen den Angestellten denn auch personalrechtliche Massnahmen ergriffen worden. Das Verfahren sei allerdings noch hängig, der Verurteilte hat sie angefochten.

