Die gekürten Staatsweine 2023 – Amtliches Anstossen mit Oberbaselbieter Tropfen Gleich vier Weine aus dem Oberbaselbiet wurden zu den Staatsweinen 2023 von Basel-Stadt und Baselland gekürt. Beim Modus gab es diesmal leichte Änderungen. Tobias Gfeller

Die Jury beim Degustieren im Gewölbekeller des Schlosses Ebenrain in Sissach. Links die Landratspräsidentin Lucia Mikeler Knaack, gefolgt von den Regierungsräten Kaspar Sutter (BS) und Thomas Weber (BL). Foto: Brigitte Recher

Im Januar 2022 übernahmen Melanie und Joël Buser den Hof Leimen in Buus. Eineinhalb Jahre später dürfen sie ihren Kerner in der Kategorie Weisswein offiziell als Staatswein bezeichnen. «Es ist eine grosse Wertschätzung und der Lohn für all die harte Arbeit im Rebberg bei Hitze und Regen», sagte Winzer Joël Buser am Dienstag kurz nach der Bekanntgabe durch den Baselbieter Regierungsrat Thomas Weber (SVP) auf Schloss Ebenrain in Sissach. Der Winzer erhofft sich durch die Auszeichnung zum Staatswein einen Werbeeffekt für den eigenen Tropfen.

Fototermin der siegreichen Winzerinnen und Winzer im Schlosspark Ebenrain mit Regierungsrat Kaspar Sutter (Dritter v.l.) sowie Regierungsrat Thomas Weber und Ebenrain-Leiter Lukas Kilcher (r). Foto: Kenneth Nars

Genau aus diesem Grund hat der Kanton Baselland den Staatswein 2016 ins Leben gerufen. Seit drei Jahren ist auch der Kanton Basel-Stadt mit an Bord. Einen Staatswein aus Basel, Riehen oder Bettingen gab es indes noch nie. Vielleicht wird in ein paar Jahren der Basler Regierungsrat Kaspar Sutter (SP) ein prämierter Winzer sein, falls sein neuer Rebstock im Garten prächtig gedeiht. Optimistisch sei er allerdings nicht, erzählte Sutter in einer humorvollen Ansprache.

Ehemaliger «Tatort»-Schauspieler als Jurymitglied

Eine Fachjury grenzte im Vorfeld die insgesamt 51 Weine in einer Blinddegustation auf je drei Weine pro Kategorie ein. Zur Prominentenjury, die am Dienstag die Siegerweine kürte, gehörten neben Thomas Weber und Kaspar Sutter unter anderen auch die Baselbieter Landratspräsidentin Lucia Mikeler Knaack (SP), der Basler Vizegrossratspräsident Claudio Miozzari (SP), Gastro-Baselland-Präsidentin Fabienne Ballmer, der ehemalige «Tatort»-Schauspieler Charles Brauer und Alexander Müller, BaZ-Ressortleiter Wirtschaft, Politik und Region.

Leichte Änderungen beim Modus Infos einblenden Aufgrund der kleinen Kultur in Baselland und Basel-Stadt werden traditionellerweise Trauben auch ausserkantonal gekeltert. Neu dürfen auch Weine im Wettbewerb eingereicht werden, die aus maximal 30 Prozent Trauben von AOC-Flächen anderer Schweizer AOC-Gebiete entstanden. Das Keltern dieser Weine muss aber in Baselland oder Basel-Stadt erfolgen.

Die Kürung der Staatsweine ist als Qualitäts- und Förderwettbewerb gedacht und soll den regionalen Winzerinnen und Winzern Aufmerksamkeit verschaffen. Die Auszeichnung «Staatswein 2023» darf von den vier Siegerweinen nun für ein Jahr getragen und kommuniziert werden. Gleichzeitig sind es jene Tropfen, die bei offiziellen Anlässen der beiden Kantone ausgeschenkt werden. In der Kategorie Rotweine gewann Winzer Thomas Engel mit einem Pinot noir Barrique von 2020 von der Siebe Dupf Kellerei in Liestal.

Kategorien dem Markt angepasst

Weil die Rebfläche der bisherigen Hauptkategorie Riesling-Silvaner immer mehr abnimmt und Winzerinnen und Winzer diese Sorte durch neue, robustere Weissweinsorten ersetzen, wurde diese Kategorie und auch die des Blauburgunders gestrichen. Aufgenommen wurden hingegen die Kategorien Roséweine und Schaumweine, diese erfahren seit Jahren steigende Beliebtheit. «Wir wollen den Staatswein nicht am Markt vorbei küren», erklärte Rebbaukommissär Urs Weingartner.

Als Staatswein in der Kategorie Schaumwein wurde der Crémant de Cabernet Dorsa Brut von 2020 vom Hofladen Grosstannen von Carmela und Peter Handschin-Bühlmann aus Bubendorf gekürt. Bei den Roséweinen gewann Wiedmer’s Rosé von 2022 vom Wiedmer Weinbau aus Sissach.

