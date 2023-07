Tödlicher Unfall am Grenzübergang – Ampel schaltet plötzlich auf Rot – Lastwagen stoppt zu spät Bei den Autobahn-Anlagen in Weil und Rheinfelden kam es zu Unfällen, einer endete tragisch. Die Leute wurden jeweils von roten Ampeln überrascht. Wie sicher sind die Grenzübergänge? Simon Bordier

Links Autos, in der Mitte der Transitverkehr, rechts Lastwagen für die Zollabfertigung: Die dreispurige Autobahn A861 kurz vor dem Grenzübergang Rheinfelden. Foto: Pino Covino

Gleich zweimal gerieten in den letzten Tagen Autofahrer an der deutsch-schweizerischen Grenze in Not. Sie wurden hierbei von den Ampelanlagen, die den Verkehr an den Autobahngrenzübergängen regeln, überrascht.