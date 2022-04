Verdächtiger auf der Flucht – Amokläufer schoss 33-mal in New Yorker U-Bahn Ein Schütze verletzte im Stadtteil Brooklyn mindestens zehn Personen. Gefunden wurden auch einige Sprengsätze. Antworten auf die wichtigsten Fragen zum Vorfall. Sandro Oertli

Eine Polizistin am Eingang der U-Bahn-Station, in der der Amoklauf stattfand. Foto: Justine Lane (Keystone/12. April)

Was ist passiert?

Am Dienstagmorgen (Ortszeit) kam es in der U-Bahn in New York zu einem Amoklauf. Der Täter schoss in einem vollen Pendlerzug an der Station 36th Street insgesamt 33-mal. Der Zug befand sich in Brooklyn, im ärmlichen Viertel Sunset Park, und war Richtung Manhattan unterwegs. Der Schütze trug beim Betreten der U-Bahn eine orange-grüne Bauarbeiterweste, eine Corona-Schutzmaske, einen grauen Kapuzenpullover und einen neongrünen Helm. Er habe sich in der U-Bahn eine Gasmaske angezogen und zwei Kanister geöffnet, aus denen Rauch ausgetreten sei, erklärte New Yorks Polizeichefin Keechant Sewell. Anschliessend schoss der vermutliche Schütze willkürlich um sich. Der Zug war schon in Bewegung. Einige Passagiere konnten sich in den nächsten Waggon retten, weitere konnten erst flüchten, als die U-Bahn in der nächsten Station anhielt. Dann flüchteten sie in den gegenüberstehenden Zug oder zum Ausgang der Station.

Der Verdächtige schoss 33-mal und füllte den Waggon mit giftigem Rauch: Passagiere flüchten aus der U-Bahn. Foto: Will b Wylde (AP/Keystone/12. April)

Insgesamt wurden zehn Passagiere durch die Schüsse verletzt, fünf von ihnen befinden sich in kritischem Zustand. Weitere 13 Personen verletzten sich durch die entstandene Panik oder erlitten eine Rauchvergiftung, wie die New Yorker Polizei mitteilt. Ein Augenzeuge sagte gegenüber der «New York Times»: «Ich wollte aussteigen, um in den gegenüberstehenden Zug zu steigen, aber ich kam nicht durch die Masse an Personen, die hysterisch weinten und völlig in Panik waren.» Ein weiterer Zeuge sagte dem Sender CNN: «Es gab viel Blut auf dem Boden.»

Nach Angaben der Feuerwehr wurden mehrere nicht gezündete Bomben am Tatort gefunden. Der Schütze konnte fliehen. Sein Motiv ist bislang unklar. Hinweise auf einen terroristischen Hintergrund gibt es den Ermittlern zufolge nicht.

Wer ist der Verdächtige?

Der angebliche Schütze hatte zwei Wohnsitze, einen in Wisconsin und einen in Philadelphia. Laut Polizeichefin Sewell handelt es sich um einen 62-jährigen, «dunkelhäutigen» Mann. Die Gouverneurin des Bundesstaats New York, Kathy Hochul, stuft ihn als «gefährlich» ein.

Hinweise, die zur Verhaftung führen, werden mit 50’000 US-Dollar belohnt: Fahndungsfoto der New Yorker Polizei. Foto: Keystone

Der Gesuchte veröffentlichte Dutzende Videos auf Youtube, in denen er sich wütend und mit extremen Einstellungen über das Tagesgeschehen äussert. Beispielsweise sagte er, dass die russische Invasion ein Beweis dafür sei, dass die «Weissen» von einem Genozid betroffen seien. Weiter kritisierte er Eric Adams, den Bürgermeister von New York, für das tiefe Niveau der Sicherheit in den U-Bahnen. Einen Tag vor dem Amoklauf lud der Verdächtige ein Video hoch, in dem er sagte, dass er Leute töten und zuschauen möchte, wie sie sterben.

Verschiedene Behörden sprachen eine Belohnung von 50’000 US-Dollar aus für Hinweise, die zur Verhaftung des mutmasslichen Täters führen.

Wie wurde der Verdächtige identifiziert?

Das New Yorker Police Department (NYPD) hat den 62- jährigen F.R. als die «Person von Interesse» definiert. Ob es sich tatsächlich um den Täter handelt, ist noch nicht klar. Ein Fahrzeug des Transportunternehmens U-Haul, welches von F.R. gemietet worden war, wurde fünf Blocks entfernt von der Kings Highway Station gefunden. Dort soll der Verdächtige in die U-Bahn eingestiegen sein. Die Polizei fand am Tatort den dazugehörigen Fahrzeugschlüssel sowie eine Kreditkarte des Verdächtigen. Weiter wurde eine Glock-9-Millimeter-Pistole gefunden, drei Magazine, ein Beil, Feuerwerkskörper und ein Kanister. In diesem soll sich Benzin befunden haben.

Sprengstoffspezialisten durchsuchen einen gefundenen Lieferwagen, der offenbar vom Verdächtigen gemietet wurde. Foto: John Minchillo (AP/Keystone/12. April)

Was sagt die US-Politik zum Vorfall?

In New York haben die Vorfälle mit Schusswaffen in der letzten Zeit zugenommen. Verschiedene Beobachter sehen die Corona-Pandemie als Ursache dafür. Bürgermeister Adams versprach bei seinem Amtsantritt, sich stärker für die Bekämpfung der Kriminalität in der Millionenmetropole einzusetzen. Auf Twitter bekräftigt er noch einmal seinen Kampf für ein strengeres Waffengesetz.

US-Präsident Joe Biden bedankte sich bei den Rettungskräften und couragierten Fahrgästen vor Ort. «Wir lassen nicht locker, bis wir den Täter gefunden haben», betonte Biden während seines Besuchs im Bundesstaat Iowa.

Gouverneurin Hochul forderte nach dem Vorfall: «Das muss enden.» Sie versprach gleichzeitig einen engagierten Kampf gegen die Waffengewalt.

