Bundesliga-Spieler für den FCB – Amir Abrashi soll die Lücke schliessen Der 30-jährige Mittelfeldakteur stösst vom SC Freiburg leihweise bis im Sommer zum FC Basel. Dominic Willimann , Tilman Pauls

Amir Abrashi (links, hier gegen Bayerns Serge Gnabry) verstärkt per sofort das Basler Mittelfeld. Foto: Lukas Barth-Tuttas (AFP)

Am Mittwoch Nachmittag wurden erste Gerüchte über einen Wechsel eines Bundesligaspielers zum FC Basel publik. Amir Abrashi wurde auf der Geschäftsstelle des FCB gesehen. Das berichteten verschiedene Medien. Am frühen Abend schliesslich herrschte Gewissheit. Bevor Abrashi den Teambus in Richtung Wallis bestieg, wo der FCB am Donnerstag gegen Sion spielt, unterzeichnete der 30-Jährige bei Rotblau einen Leih-Kontrakt bis zum Ende dieser Saison – mit Option auf eine fixe Übernahme.

Damit kehrt der ehemalige GC-Spieler, der unter Ciriaco Sforza 42 Spiele bestritten hat, zurück in die Super League. Der albanische Nationalakteur spielte seit Sommer 2015 für den SC Freiburg, wurde dort zuletzt aber nur noch selten eingesetzt. In dieser Saison kam Abrashi in fünf Partien auf gerade mal 56 Minuten. Verständlich, dass der Mittelfeldspieler sich nach einem neuen Club umsah.

Und auch aus Perspektive des FCB kann die Verpflichtung – zumindest kurzfristig – Sinn machen. Durch den Ausfall von Taulant Xhaka fehlt dem Team ein aggressiver Spielertyp auf der Position vor der Abwehr. Mit Pajtim Kasami haben die Basler einen weiteren physisch starken Spieler, doch dieser spielte zuletzt hinter der Spitze und überzeugte dort. Abrashi kann die Lücke schliessen, die sich seit Xhakas verletzungsbedingtem Fehlen aufgetan hat.

Ob der 30-Jährige allerdings ein Spieler mit Perspektive für die Zukunft ist, bleibt abzuwarten. Das wird die sportliche Führung von Rotblau bis spätestens im Sommer analysieren müssen. Denn alle anderen Routiniers im Zentrum haben Verträge bis mindestens 2022 und auch bei Luca Zuffi (30), dessen Kontrakt im Sommer ausläuft, deuten die Zeichen auf Verlängerung. Das sind Indizien dafür, dass die Luft im Mittelfeld für hochgelobte Talente wie Yannick Marchand oder Orges Bunjaku dünn werden dürfte.

Abrashi jedenfalls, der im Thurgau gross geworden ist, ist glücklich, zurück in der Schweiz zu sein. Zu seiner Luftveränderung sagt er: «Ich freue mich sehr über den Wechsel zum FCB. Es ging alles sehr schnell in den letzten Tagen, umso grösser ist die Freude, dass es geklappt hat. Ich bin hungrig, habe viel Energie und möchte Erfolg. Ich werde mich für den FCB zerreissen.» Und auch Sforza ist zuversichtlich, dass Abrashi gut zum FCB passt: ««Amir bringt sehr vieles mit, was unserer Mannschaft guttun kann – Erfahrung, Leader-Mentalität, einen guten Charakter und ein aggressives Element.» Im Wallis muss Sforza allerdings auf seinen Neuzugang noch verzichten – Abrashi ist am Donnerstag nicht spielberechtigt.