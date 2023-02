China vs. USA – Amerikanische Jets holen China-Ballon vom Himmel Der Abschuss des Spionageballons sabotiert Hoffnungen auf eine Entspannung und könnte zum «Sputnik-Moment» werden. Martin Suter

Vor der Küste von North Carolina holten Kampfjets der US Air Force den mutmasslichen Spionageballon vom Himmel. Foto: Larry Mayer (Keystone)

Auf dem Mount Washington in New Hampshire wurde am Samstag eine rekordtiefe Windeskälte von minus 78 Grad Celsius gemessen. Abgekühlt hat sich auch das Verhältnis der USA mit China. Der Abschuss eines chinesischen Spionageballons nach dessen Flug über amerikanischem Boden könnte den Beginn eines neuen kalten Krieges signalisieren.