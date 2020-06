Proteste in den USA – Amerika erstickt an sich selbst Fast neun Minuten lang konnte die Nation zusehen, wie ein weisser Polizist sein Knie auf den Hals eines Schwarzen drückte. Über den Tod von George Floyd, die unendliche Geschichte des Rassismus in den USA – und die Wut der vielen, die sich jetzt entlädt. Alan Cassidy aus Minneapolis , Jürgen Schmieder aus Los Angeles , Christian Zaschke aus New York

In Sichtweite des Präsidenten: Die Proteste gegen Polizeigewalt vor dem Weissen Haus begannen friedlich. Später lieferten sich Randalierer Auseinandersetzungen mit der Polizei. Foto: Keystone

Vor gut zwei Monaten hat sich Donald Trump zum Kriegspräsidenten ausgerufen, der Corona-Krise wegen. Sollte er in der Nacht zum Montag aus einem der vielen Fenster des Weissen Hauses geschaut haben, mag ihm der Gedanke gekommen sein, dass er wieder einmal recht hatte. Denn was er hätte sehen können, sah immerhin ein bisschen so aus wie Krieg.