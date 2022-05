Rivian R1T – American Way of Drive Die Siedler kamen mit dem Planwagen, dann haben fast 80 Jahre lang die Pick-ups der Ford-F-Serie die amerikanischen Strassen und Wege dominiert. Mit dem R1T läutet Rivian die nächste Revolution ein und fährt den Pritschenwagen in die elektrische Zukunft. Benjamin Bessinger

Bereit, um die USA (und später Europa) zu erobern: Der elektrische Pick-up R1T von Rivian. Foto: Shutterstock 1 / 1

Die Amerikaner und das Abenteuer – das ist eine unendliche Geschichte. Und sie ist ohne fahrbaren Untersatz kaum denkbar. Denn schon die Siedler brauchten ihren Planwagen, um den Wilden Westen urbar zu machen. Und wer heute etwas auf sich hält in Kalifornien, Colorado oder Oregon, der fährt mit dem Pritschenwagen in die Pampa, um von dort aus die Wüste zu durchwandern, die Berge zu erklimmen oder die Wälder zu durchstreifen. Und wenn er das auch noch in Zukunft so machen will, fährt er dabei wahrscheinlich einen Rivian. Oder zählt zumindest zu den mehr als 70’000 Vorbestellern. Denn noch vor Tesla hat das in Kalifornien registrierte Start-up vor ein paar Monaten den R1T in den Handel gebracht und damit den wohl archaischsten Autotypus des Marktes fit gemacht für die Zukunft in Zeiten des Klimawandels. Wenn 2024 das Basismodell kommt, wird es den R1T ab 67’500 Dollar geben. Wer jetzt schon damit rumfährt, hat mindestens 85’000 Dollar bezahlt. Und wer im Webshop alle Kreuzchen macht, kommt auf sechsstellige Summen.