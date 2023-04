Die FCB-Spieler in der Einzelkritik – Amdouni trifft schon wieder, Salvi und Essiam erhalten ein Sonderlob Die Basler trennen sich mit einem 1:1-Unentschieden von den Young Boys. Den einzigen Treffer des FCB erzielt – na klar – Zeki Amdouni. Die Einzelkritik. Tilman Pauls Linus Schauffert

Zeki Amdouni erzielt gegen die Young Boys seinen 15. Treffer in diesem Jahr – wenn man seine Tore für die Schweizer Nationalmannschaft mitrechnet. Foto: Claudio De Capitani (Freshfocus)

Mirko Salvi: 5

Es ist bereits sein dritter Super-League-Einsatz in dieser Saison. Und das für einen Spieler, der in der Liga normalerweise gar nicht zum Einsatz kommt. Vertritt aber auch dieses Mal den erkrankten Hitz. Wehrt in der 3. Minute einen Abschluss von Fassnacht ab und ist beim Gegentor von Nsame ohne Chance. Und danach? Hat er gar nicht mehr so viel zu tun.