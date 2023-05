Alles zum FCB-Spiel gegen GC – Amdouni löst einmal mehr den Knoten Der Basler Torgarant Zeki Amdouni sorgt beim 3:1 über GC mit seinen Treffern dafür, dass der FC Basel auch in der nächsten Saison europäisch spielt. Dominic Willimann

Zeki Amdouni setzt sich gegen den Zürcher Noah Loosli durch und erzielt die Basler Führung nach dem Seitenwechsel. Foto: Georgios Kefalas (Keystone)

Vor dem Spiel

Heiko Vogel nimmt im Vergleich zum Servette-Spiel vom Donnerstag nur drei Änderungen vor. Riccardo Calafiori, Sergio López und Andi Zeqiri starten anstelle von Darian Males, Liam Millar und Jean-Kévin Augustin. Der Interimstrainer setzt in seiner letzten Partie an der Seitenlinie auf seine besten Kräfte.

Und: Es gibt vor dem Anpfiff noch Blumen. Nicht für einen Basler, der den Club nach diesem 36. Spieltag verlässt. Sondern für zwei Spielerinnen der FCB-Frauen, die die Saison am Samstag auf Platz sechs beendeten. Yasmin Rüpke und Kristina Sundov, die vom Leistungssport zurücktreten, werden von den 26’611 Zuschauern verabschiedet. Auch im Stadion: Roger Federer.

Die erste Halbzeit

Mit einer letzten Choreografie der Saison schickt die Muttenzerkurve ihre Mannschaft in diese Derniere. Foto: Georgios Kefalas (Keystone)

Im 61. und letzten Pflichtspiel der Saison setzt Heiko Vogel auf das 3-5-2-System, das sich in den letzten Wochen immer wieder bewährt hat. Doch schon nach rund 20 Minuten muss eine erste Korrektur angebracht werden. Michael Lang muss verletzt raus, er wird durch Kasim Adams ersetzt.

Die Basler sind von Beginn an zumeist am Ball. Am Ende sind es 61 Prozent der Partie, die der Gastgeber im Besitz des Spielobjekts ist. Aber: Die gefährlicheren Aktionen haben zunächst die Gäste, die auf das Sturmduo Guilherme Schettine / Shkelqim Demhasaj setzen. Letzterer ist es, der nach fünf Minuten von einem Patzer Andy Pelmards profitiert und allein auf Marwin Hitz ziehen kann. Doch der GC-Angreifer schiesst kläglich daneben.

Aber auch vom FCB kommt in dieser ereignisarmen ersten Hälfte wenig. Die besten Möglichkeiten haben Adams per Kopf (aus Abseitsposition) und Andy Diouf mit einem Sololauf. Beide Mannschaften unternehmen in den ersten 45 Minuten viel zu wenig, um in der nächsten Saison europäisch spielen zu können. Das 0:0 ist das logische Pausenergebnis.

Die zweite Hälfte



Jean-Kévin Augustin trifft zum vermeintlichen 4:0. Doch der Treffer wird zu Recht aberkannt. Foto: Georgios Kefalas (Keystone)

Es ist ein Wechsel aufseiten des Heimteams, der sich ausbezahlen soll. Der Holländer Wouter Burger bleibt in der Kabine, für ihn kommt Darian Males. Dieser Leihspieler von Inter Mailand ist der beste Skorerpunktesammler in den Reihen von Rotblau. Und siehe da: Zu den ersten zwei FCB-Treffern durch Zeki Amdouni brilliert er mit seinen Zuspielen.

Aber auch die anderen Auswechslungen beleben das Basler Spiel: Liam Millar ist immer gefährlich über links, und Augustin bejubelt kurz vor Schluss das vermeintliche 4:0, nachdem Dan Ndoye auf 3:0 erhöht hat. Doch der Treffer des Franzosen wird nicht gegeben.

Der letzte Treffer der Partie fällt schliesslich für die Zürcher. Christian Herc beschert in der Nachspielzeit dem FCB ein Jubiläum der besonderen Art: Es ist der 50. Basler Gegentreffer in dieser Super-League-Saison.

Der Knackpunkt

Zwei Abschlüsse aufs Tor, zwei Treffer: Der effiziente Nachmittag des Zeki Amdouni. Foto: Marc Schumacher (Freshfocus)

Zeki Amdouni! Wer sonst? Mit seinen Ligatoren 11 und 12 schiesst er in der zweiten Halbzeit den FCB früh auf Europakurs. Wieder einmal ist es der Romand, der für Basel so wichtig ist und den Unterschied ausmacht.

Wettbewerbsübergreifend kommt er auf 22 Tore, und nachdem die Clubführung um David Degen ihn fix von Lausanne übernommen hat, ist sie nun in bester Verhandlungsposition, wenn es um den Weiterverkauf des Stürmerjuwels geht. Gut möglich, dass es der letzte Auftritt des 22-Jährigen im FCB-Dress gewesen ist.

Die Unparteiischen

Sven Wolfensberger und sein Team sind diesmal kein Thema. Weil sie das Spiel souverän leiten, weil Fabian Frei für Basler Ruhe rund um den Unparteiischen sorgt und weil sich auch Heiko Vogel diesmal zurücknimmt. Einzige Aufregung: das Handspiel von GC-Verteidiger Tomas Ribeiro nach dem Abschluss von Andi Zeqiri. Doch das ist kein Elfmeter, alles korrekt.

Der O-Ton

Heiko Vogel hatte seinen letzten Auftritt als FCB-Interimstrainer. Foto: Georgios Kefalas (Keystone)

Vogel nimmt nach Abpfiff ein letztes Mal als Interimstrainer auf dem Podium des Joggeli-Mediencenters Platz. Dabei sagt er zum Spiel: «Ich habe in der Halbzeit gesagt: Wir haben nun 45 Minuten Zeit, um Plätze zu finden. Die Hereinnahme von Males sorgte für Überraschungsmomente. In der Summe haben wir den Sieg heute mehr verdient als GC.» Und zu seinen letzten Monaten meint er: «Rückblickend waren diese vier Monate die geilste Zeit in meinen 25 Jahren als Trainer.»

Die Folge

Der FC Basel schliesst die Saison 2022/23 auf Platz fünf ab. Diese Rangierung berechtigt zur Teilnahme an der Qualifikation zur Conference League. Die Qualifikationsphase beginnt im Juli, der FCB hat wie in dieser Spielzeit drei Runden zu überstehen, um an der Gruppenphase teilzunehmen.

Erst aber geniessen die Spieler nach dieser intensiven Saison drei Wochen Ferien. Die Nationalspieler allerdings haben noch offizielle Termine ihrer Nationalmannschaften wahrzunehmen. Am 21. Juni schliesslich findet das erste Training unter dem neuen Trainer Timo Schultz statt. Die Super-League-Saison 2023/24 startet am Wochenende vom 21. Juli.

Dominic Willimann ist seit 2007 Sport-Redaktor der BaZ und kennt den regionalen Sport aus dem Effeff. Ebenso ist er mit den Geschehnissen rund um den FC Basel vertraut und hat seit 2007 kein Eidgenössisches Schwingfest verpasst. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.