Rotblau weltweit – Amdouni, Diouf und Pelmard verlieren beim Debüt Der erste Einsatz für ihre neuen Vereine endete für die drei Spieler jeweils mit einer Niederlage. Währenddessen unterschreiben gleich drei ehemalige FCB-Akteure in Rumänien. Simon Tribelhorn

Zeki Amdouni (m.) zeigte gegen Manchester City und Manuel Akanji (r.) einen beherzten Auftritt. Foto: Keystone

England

Am Freitag gab Zeki Amdouni sein Debüt für Burnley, und das gleich gegen den Triple-Sieger Manchester City. Zwar ging die Partie mit 0:3 verloren, doch Amdouni konnte gleich mit einigen Offensivaktionen auf sich aufmerksam machen, wie in der siebten Spielminute, als er von Nationalmannschaftskollege Manuel Akanji penaltywürdig gefoult wurde. Ein Pfiff des Schiedsrichters blieb allerdings aus. Nach 61 Spielminuten wurde Amdouni unter Applaus ausgewechselt.

Newcastle und Fabian Schär machen dort weiter, wo sie in der letzten Saison aufgehört hatten: Zum Saisonauftakt besiegten die «Magpies» Aston Villa gleich mit 5:1. Schär stand dabei für die vollen 90 Minuten auf dem Feld.

Australien

Linksverteidiger Adama Traoré kehrt nach zwei Saisons bei Western Sydney zu Melbourne Victory zurück, wo er bereits vor seiner Zeit beim FC Basel zwischen 2012 und 2014 und danach von 2019 bis 2021 unter Vertrag stand. Der 13-fache Nationalspieler der Elfenbeinküste unterschreibt dort für ein Jahr bis im Sommer 2024.

Dänemark

Nach dem Abstieg aus der Premier League mit Southampton wurde Mohamed Elyounoussis Vertrag in England nicht verlängert. Der Norweger unterschrieb Ende Juli beim dänischen Meister FC Kopenhagen einen Vierjahresvertrag. Der 29-Jährige kam bisher in zwei Liga- und einem Champions-League-Quali-Spiel zum Einsatz, Skorerpunkte konnte er bis jetzt noch keine sammeln.

Deutschland

Auch Jasper van der Werff hat ligaintern gewechselt: Beim SC Paderborn kam der 24-Jährige letzte Saison in der zweiten Bundesliga nur auf sieben Pflichtspieleinsätze, Ende Juni unterschrieb er bei Hansa Rostock ebenfalls einen Einjahresvertrag. Am Wochenende kam der Innenverteidiger im DFB-Pokal gegen den FSV Frankfurt zu seinem Debüt, als er in der elften Spielminute für den verletzten Oliver Hüsing eingewechselt wurde. Rostock gewann die Partie mit 3:0 nach Elfmeterschiessen (1:1).

Frankreich

Die Debüts von Andy Diouf und Andy Pelmard in der Ligue 1 endeten beide mit einer Niederlage: Diouf verspielte mit Lens eine 2:0-Führung gegen Stade Brest und verlor mit 2:3, Pelmard unterlag mit Clermont Foot der AS Monaco mit 2:4. Beide ehemaligen FCB-Akteure standen bei ihren neuen Clubs in der Startelf.

Italien

Nach nur viereinhalb Monaten in Norwegen beim Viking FK kehrt Birkir Bjarnason zu Brescia Calcio zurück, wo er bereits zwischen 2020 und 2021 unter Vertrag stand. Mit den Worten «Der Wikinger ist zurück» wurde der Transfer auf den sozialen Medien angekündigt. Zwar war der Verein letzte Saison in die Serie C abgestiegen, doch wie es aussieht, wird sich der Verein den Klassenerhalt nachträglich am grünen Tisch sichern können. Aufgrund ausbleibender Steuerzahlungen wird Reggina 1914 wohl keine Lizenz für die Serie B erhalten, wodurch ein Platz in der Liga frei und somit an Brescia gehen würde.

Niederlande

Auch mit 34 Jahren hat Ricky van Wolfswinkel noch Freude am Toreschiessen: Beim 4:1-Sieg von Twente Enschede gegen Aufsteiger Almere wurde der Niederländer nach der Pause eingewechselt und erzielte in der Nachspielzeit einen Doppelpack.

Polen

Auch Afimico Pululu fühlt sich in seiner neuen Rolle als Mittelstürmer wohl: Beim FCB meist als linker Flügel eingesetzt, spielt der 24-Jährige bei seinem neuen Verein Jagiellonia Bialystok im Sturmzentrum. Und das mit Erfolg: Nach drei Spielen hat Pululu bereits zwei Tore und ein Assist beim letztjährigen 14. der Ekstraklasa auf dem Konto.

Rumänien

Mit Léo Lacroix, Andrea Padula und Arlind Ajeti zog es in diesem Sommer gleich drei ehemalige rotblaue Verteidiger nach Rumänien. Lacroix und Padula unterschrieben beide für ein Jahr beim FC Universitatea Craiova, Ajeti für zwei Jahre bei CFR Cluj.

Russland

Guillermo Abascal gewann mit Spartak Moskau die ersten drei Spiele der Saison und leitete damit den besten Saisonstart der Vereinshistorie ein. Dieser Lauf endete allerdings an diesem Wochenende mit einer 2:3-Niederlage gegen Ural Jekaterinburg.

Serbien

Nach zwei Jahren beim FC Sochaux in der französischen Ligue 2 zog es Aldo Kalulu Ende Juli nach Serbien zu Partizan Belgrad. Beim zehnfachen Meister hat der 27-jährige Franzose einen Vertrag bis 2026 erhalten. In seinen ersten drei Pflichtspieleinsätzen konnte der Flügelspieler noch kein Tor oder Assist verbuchen.

Türkei

Nachdem er ein Jahr bei der zweiten Mannschaft von Sporting Lissabon hatte verbringen müssen, entschied sich Joelson Fernandes ebenfalls für einen Wechsel und ging zum Süper-Lig-Club Hatayspor. Dieser beendete zwar die vergangene Saison auf dem letzten Platz, stieg allerdings nicht ab, weil er durch die massiven Erdbebenschäden des Frühjahrs seine verbleibenden Meisterschaftsspiele gar nicht austragen konnte. Zum Saisonauftakt konnte Hatayspor mit Fernandes in der Startelf einen 5:1-Sieg über Pendikspor einfahren.



