Art Weekend – Am Wochenende zeigt Basel seine ganze Kunstvielfalt Nach der erfolgreichen Aktion im vergangenen Jahr öffnen am kommenden Wochenende 22 Galerien, Off-Spaces und Kunstinstitutionen erneut ihre Türen für die Öffentlichkeit.

Wir erinnern uns an den Frühling 2021: Nach Wochen, in denen Restaurants, Läden und Kulturinstitutionen geschlossen waren, durften die Türen im März vergangenen Jahres wieder geöffnet werden. Um sich den Baslerinnen und Baslern wieder in Erinnerung zu rufen, initiierten damals die Galerien Mueller und Weiss Falk – beide sind in der Rebgasse ansässig – das Art Weekend. Während eines Wochenendes Anfang April öffneten Galerien, Off-Spaces und Kunstinstitutionen in ganz Basel ihre Türen auch am Sonntag für die Öffentlichkeit.

Die Aktion kam gut an, wie Dominik Müller ein Jahr später sagt. «Die Menschen waren nach der Schliessung der Läden und Museen hungrig nach Kunstgenuss, und wir hatten viele Besucher.» Dieses positive Erlebnis habe dazu geführt, das Art Weekend auch 2022 durchzuführen.

Künstlerische Vielfalt

22 Galerien, Off-Spaces und Kunstinstitutionen – und damit fünf Teilnehmende mehr als letztes Jahr – sind am kommenden Samstag und Sonntag für alle Interessierten von elf bis sechs Uhr geöffnet. In lockerem Rahmen bietet sich an diesen Tagen auch die Gelegenheit, die Welt der Galerien und Kunsträume kennen zu lernen und über die Vielfalt an künstlerischer Arbeit zu staunen, die es in Basel zu sehen gibt.

Auf der interaktiven Website sind die Orte des Geschehens vermerkt, darunter auch das Tinguely-Museum oder die Kunsthalle. Mit einem Klick erhält man Informationen rund um das besondere Wochenende. So haben einige Teilnehmende ihre Öffnungszeiten teilweise angepasst. Andere Rahmenbedingungen wie Eintrittspreise in Ausstellungen sind dieselben wie im Normalbetrieb.

