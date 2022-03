Kein Fall Netrebko – Am Theater Basel sympathisiert niemand mit Putin Das Dreispartenhaus kündigt ein Benefizkonzert für Kriegsopfer an und will mit einer Lichtinstallation ein Zeichen für Frieden setzen.

Das Theater Basel plant ein Solidaritätskonzert für die Kriegsopfer in der Ukraine. Zudem beteiligt sich das Dreispartenhaus am Donnerstag mit einer Lichtinstallation an der Aktion «Light for Peace» der Allianz der Veranstalterverbände aus der Schweiz, Deutschland und Österreich.

Das Solidaritätskonzert sei auf Initiative der ukrainischen Sopranistin Christina Daletska entstanden, teilte das Theater Basel am Mittwoch auf Anfrage mit. Das Konzert findet am 15. März um 19.30 Uhr im Foyer des Theaters statt. Mit einer Kollekte soll Geld für eine Hilfsaktion für die kriegsversehrten Menschen in und aus der Ukraine gesammelt werden.

Das Solidaritätskonzert werde den Anfang einer Reihe weiterer Aktionen markieren, teilte die Theatersprecherin mit.

Angestellte aus Osteuropa

Am Theater Basel stünden einige Menschen aus der Ukraine oder mit Beziehungen zu diesem Land unter Vertrag. Es seien aber keine Personen angestellt, die mit der Politik des russischen Präsidenten Wladimir Putin sympathisierten.

Das Opernhaus Zürich hat zwei Aufführungen mit der russisch-österreichischen Starsopranistin Anna Netrebko im März abgesagt. Dies teilte das Opernhaus Zürich am Dienstag mit. Hintergrund ist ihre mangelnde Distanzierung vom russischen Präsidenten Putin.

