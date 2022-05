Baselbieter Ferienpass – Am Strand von Baselland Der neue Ferienpass X-Island Baselland ist da. Das Angebot für Kinder und Jugendliche ab sechs Jahren gilt für die Sommerferien vom 4. Juli bis zum 14. August. Daniel Aenishänslin

Tauchkurse sind Teil des Ferienpasses. Foto: zvg

Ab dem 18. Mai kann man sich für den neuen Ferienpass X-Island Baselland anmelden. Angeboten werden 320 unterschiedliche Aktivitäten vom 4. Juli bis zum 14. August. Man kann sich bis Ende der Sommerferien anmelden. Insgesamt stehen über 5000 Einzelplätze zur Verfügung.

Wer in einer der 38 Gemeinden des Trägerverbundes wohnt, zahlt eine Grundgebühr von 38 Franken für den Pass. Für Kinder ausserhalb des Trägerverbundes kostet er 95 Franken. Für Familien mit kleinem Portemonnaie übernimmt der Unterstützungsfonds des Jugendsozialwerks einen Teil der Finanzierung.

Breit gefächert

Was steht im Angebot? Alles, was ein Kinderherz in den Schulferien begehrt: Einige Kurse, die eine ganze Woche dauern wie beispielsweise «Flips zauberhafte Zirkuswelt» in der Fita Pratteln. Wer gerne singt, tanzt und dabei auf einer Bühne steht, ist im Musical-Camp bestens aufgehoben. Auch zwei Ferienlager sind im Programm: eines im Bündnerland, das andere im Tessin. Wer sich hingegen in der Wildnis wohlfühlt und sich behaupten lernen will, besucht die Outdoor Basics: Feuer machen, sich im Wald orientieren oder Seilbrücken bauen. Auch Instrumente können gebaut und danach darauf gespielt werden. Und auch Tierfreundinnen und -freunde, Bastelfans, Sportlerinnen und Sportler finden ihr Angebot mit dem Ferienpass. Ein Highlight für alle soll das grosse Abschlussfest mit Open-Air-Kino am 11. August werden.





