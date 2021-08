Die Altstadt in der Krise – Läden am Spalenberg schliessen oder ziehen um Es begann schon vor Corona, doch scheint es sich beschleunigt zu haben: das Lädelisterben an Basels malerischster Einkaufsstrasse. Die Zukunft am Spalenberg erscheint ungewiss. Simon Erlanger

Der Spalenberg ist Basels exquisiteste Einkaufsmeile. Doch nun prägen wie vorne links immer mehr leere Schaufenster die Strasse. Boutiquen und Läden zügeln weg oder machen gar ganz zu. Foto: Nicole Pont

«Der Spalenberg mit seinen historischen Gässchen und malerisch verzierten Altstadthäusern ist die Heimat kleiner Boutiquen und feiner Labels, spannender Galerien, unwiderstehlicher Delikatessenläden und Geschäften für das besondere Mitbringsel. Vor allem aber ist er eine zauberhafte Inspirationsquelle.»

So preist die Schweizer Tourismuswerbung das Shoppingerlebnis am Basler Hausberg an. Der Spalenberg sei neben der noch älteren Freien Strasse die beliebteste Einkaufsstrasse der Stadt am Rhein.

Desolates Bild

Doch nun dies: leere Schaufenster, vernachlässigte Eingänge, verödete Läden, Poster, die auf Ladenschliessungen und Umzüge hinweisen, sowie Plakate, mit denen Hausbesitzer und Immobilienfirmen nach neuen Mietern für die verwaisten Läden und Boutiquen suchen. Das Bild, das sich bietet, ist desolat. Vom Spalenberg ist man anderes gewohnt. Die historische Strasse prägt seit Jahrhunderten die Basler Identität mit und definiert so neben Münster und Rheinbrücke die Grossbasler Altstadt.