SVP-Vorschlag in Basel – Am Samstag soll in Einkaufsstrassen nicht demonstriert werden Sperrzeiten für Demonstrationen: Die Basler SVP will die Bewilligungspraxis für Demos verschärfen. Ist das überhaupt möglich? Alexander Müller

Blockierte Trams, genervte Passanten: Demonstrationen sind in Basel am Wochenende keine Seltenheit. Foto: Lucia Hunziker

Die grosse Zahl der Demonstrationen in der Basler Innenstadt sorgt immer wieder für Diskussionen. 180 waren es beispielsweise im Jahr 2020. Besonders beliebt bei den Organisatoren von Demos ist das Wochenende. An manchen Samstagen finden in der Basler Innenstadt gleich mehrere Kundgebungen statt. Dann sind die meisten Menschen unterwegs, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Anliegen der Protestierenden wahrgenommen wird, am höchsten. Dann ist aber auch der Ärger der Unbeteiligten am grössten. Das Tramnetz ist mitunter längere Zeit blockiert und Ladenbesitzer befürchten Umsatzeinbussen.