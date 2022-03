Countdown zu den Oscars – Am Lunch mit Will Smith | Unsere Favoriten für die Oscars Alles zur Oscar-Verleihung in der Nacht auf den 28. März: die Aktualität, die Favoriten, der Klatsch. LIVE

Die 94. Verleihung der Oscars findet Sonntagnacht im Dolby Theatre in Los Angeles statt. Favorit ist der Netflix-Film «The Power of the Dog» von Jane Campion mit 12 Nominierungen, gefolgt von «Dune» und «Belfast» mit je 10. Erstmals seit 2018 gibt es wieder eine Moderation: Die drei Komödiantinnen Amy Schumer, Regina Hall und Wanda Sykes haben versprochen, keinerlei Rücksicht zu nehmen. Schweizer Oscarhoffnung ist Maria Brendle mit ihrem Kurzfilm «Ala Kachuu» – die Regisseurin liefert an dieser Stelle regelmässig Nachrichten und Fotos direkt aus Los Angeles.

Zum Lunch mit Will Smith Vor der Oscar-Gala am kommenden Wochenende versorgt uns die Schweizer Regisseurin Maria Brendle eine Woche lang mit Berichten und Fotos aus Los Angeles. Brendle ist mit ihrem Kurzfilm «Ala Kachuu» nominiert und sass Anfang März am Nominee Luncheon am Tisch mit Jessica Chastain und Maggie Gyllenhaal. (Hier gehts zum Porträt der Regisseurin.) «Absurd», schreibt sie dazu. «Ein Highlight war es, mit Will Smith zu sprechen, der unglaublich nett und lustig ist.» Hier das Bild: Regisseurin Maria Brendle trifft Will Smith. Ihren Film zeigte Brendle unter anderem auch im Museum of Tolerance. Hier ein weiterer Eindruck vom Nominee Luncheon: Auch am Lunch: Schauspieler Javier Bardem. Links Nadine Lüchinger, die Produzentin des oscarnominierten Kurzfilms von Maria Brendle. Der Favorit: «The Power of the Dog» Zwei Brüder führen um 1925 eine Viehranch in Montana, doch während der zartere George (Jesse Plemons) heimlich eine Witwe (Kirsten Dunst) heiratet, lässt Phil (Benedict Cumberbatch) seinen Menschenhass an deren verzärteltem Sohn aus. Regisseurin Jane Campion braucht kaum Worte und wenig Tempo, um ihr Spezialgebiet – die Abgründe einer Schicksalsgemeinschaft – mit Spannung zu füllen. Ein sicherer Oscaranwärter? Schon, doch zuletzt wurden immer wieder Stimmen laut, die «The Power of the Dog» eine Zumutung fanden, unter anderen nannte Sam Elliott («The Big Lebowski») den Film «ein Stück Scheisse». Campion konterte cool: «Sam ist kein Cowboy, er ist ein Schauspieler.» (zas) 12 Oscarnominationen Prognose: Der Triumph ist zum Greifen nah. Oder hat der Film unter den Akademiemitgliedern zu stark polarisiert?

