**** – Am Genderstern führt kein Weg vorbei Warum gendergerechte Sprache nicht die Welt retten und sich trotzdem durchsetzen wird. Meinung Mirjam Kohler

Er kann auch schön sein: Der Genderstern. Foto: Madeleine Schoder

Kennen Sie den? Sitzen zwei Piloten im Cockpit. Sagt die eine zur anderen: «Wetten, dass jetzt keiner an zwei Frauen gedacht hat?» An wen denken wir, wenn wir schreiben oder lesen? Wer hat das Recht, genannt zu werden, und wer ist eben «grosszügigerweise mitgemeint»? Und was sind die Auswirkungen davon?