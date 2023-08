Alle Konzerte in der interaktiven Karte – Am Freitag ist es so weit: Das sind die Konzertorte am «Bebbi sy Jazz» Das Basler Musikfestival überrascht mit Songcontest-Sänger Marius Bear – und gibt vielen jüngeren Bands aus der Region eine Bühne. Mélanie Honegger Dina Sambar

Interaktive Karte: Fahren Sie mit dem Cursor über die Spielorte, dann sehen Sie, welche Bands um welche Uhrzeit dort spielen.

Der Jazz kommt zurück ans Rheinknie: Siebzig verschiedene Bands werden diesen Freitag am «Bebbi sy Jazz» in Basel auftreten. Früher ein Festival, das in erster Linie dem Dixieland gewidmet war, hat sich die musikalische Bandbreite in den vergangenen Jahren stark vergrössert. Es richtet sich heute vermehrt auch an ein jüngeres Publikum und huldigt mit dem Schwerpunkt Mundart bekannten Schweizer Grössen aus den 70er-Jahren wie Polo Hofer oder Rumpelstilz.

Jüngere Bands aus der Region verleihen der Schweizer Mundart nun einen moderneren Stil. Der Basler Singer-Songwriter Flavian Graber singt in seinen Liedern, die er oft nur mit Gitarre und Klavier begleitet, ungeschönt von schwierigen Momenten in seinem Leben. Und mit Noxx hat «Em Bebbi sy Jazz» gar eine Band ins Boot geholt, die eher im Rap als im Jazz zu verorten ist.

Ebenfalls aus Basel stammen die drei Newcomer-Bands, die im Stadthaus Höfli auftreten. Das junge Trio Lévinoque spielt zeitgenössischen Jazz; später tritt mit Fushoosh! eine Band auf, die sich bis ins Hip-Hop-Genre vorwagt. Den Abschluss macht Blue Carpet, eine Funk-Band, die am «Bebbi sy Jazz» schon zu Schulzeiten ihre ersten Erfahrungen sammelte.

ESC-Sänger Marius Bear auch dabei

Der grösste Name am diesjährigen Festival ist allerdings Marius Bear. Der Appenzeller, der die Schweiz vergangenes Jahr am Eurovision Song Contest in Turin vertreten hat und zuletzt an den Swiss Music Awards abräumte, tritt am Freitagabend ab 20.15 Uhr auf dem Rümelinsplatz auf. Er teilt sich die Bühne mit Sänger Andryy, der für den Musikchef des Festivals, Eduard Löw, als «neues Gesicht des Schweizer Mundartpop» gilt. Der Winterthurer wurde vergangenes Jahr von SRF 3 als Best Talent ausgezeichnet.

Der Eintritt zu allen Konzerten ist frei, Beginn ist um 18 Uhr. Rund 35 Restaurants und Bars werden auf dem Festgelände für Verpflegung sorgen, dazu kommen mehr als 40 Caterer, Vereine und Cliquen.

