Vorsicht im Feierabendverkehr – Am Freitag ist das Risiko eines schweren Unfalls am höchsten Von Mai bis September gibt es am meisten Kollisionen mit Verletzten und Getöteten, vor allem am Feierabend. Warum die Gefahr auf der Strasse je nach Jahreszeit, Wochentag und Uhrzeit steigt. Yannick Wiget

Am Feierabend, vor allem von Frühling bis Herbst, passieren am meisten Verkehrsunfälle: Massenkarambolage im Mai 2014 im Kanton Freiburg. Foto: Jean-Christophe Bott (Keystone)

Die Schweizer Strassen gehören zu den sichersten der Welt. Trotzdem kommt es im Schnitt täglich zu 36 Verkehrsunfällen mit Leichtverletzten und mehr als 10 Unfällen mit Schwerverletzten. An fast jedem Tag gibt es zudem eine Kollision mit tödlichen Folgen. Das zeigen die neusten Zahlen des Bundesamtes für Statistik .

Allerdings ist das Risiko auf der Strasse nicht immer gleich hoch. Am Wochenende zum Beispiel gibt es viel weniger Unfälle mit Personenschaden als an Werktagen. Und im Verlauf der Arbeitswoche steigt die Gefahr, in einen solchen involviert zu werden. Am höchsten ist das Risiko am Freitag, für Unfälle mit Sachschaden sogar noch deutlicher als für solche mit Verletzten oder Getöteten.