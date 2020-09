Ein spezielles Theaterstück – Am Freilagerplatz entsteht Quartierleben Im Rahmen von «Dreispitz entdecken» startet diese Woche ein Audio-Video-Walk – unter Mitwirkung von Akteuren aus dem Quartier. Thomas Dähler

Die Christian Merian Stiftung und die IG Freilager beleben den Freilagerplatz – vom 1. bis 18. Oktober mit einem Audio-Video-Walk. Foto: Nicole Pont

Stillgelegte Schienenanlagen, Lagerhallen und Reste von Industrie- und Logistikanlagen, aber auch ultramoderne Gebäude, Trouvaillen modernster Architektur und zahlreiche Kultureinrichtungen: Der südliche Dreispitz auf Münchensteiner Boden ist ein ultramodernes Quartier für urbane Menschen. Vor allem Singles und kinderlose Paare wohnen in den grossen Gebäuden am Freilagerplatz in Münchenstein.