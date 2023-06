Sinnlos oder dringend nötig? – Am Frauenstreik scheiden sich die Geister der Basler Politikerinnen Grossdemo, Kickboxtraining und politische Forderungen – das erwartet Sie am 14. Juni in der Region Basel. Julia Konstantinidis Dina Sambar

Am Frauenstreik 2019 in Basel-Stadt nahmen geschätzt mehr als 40’000 Menschen teil. Foto: Florian Bärtschiger

Am 14. Juni ist wieder ein grosser schweizweiter Frauenstreik geplant. 2019 gingen in Basel mehr als 40’000 Teilnehmende auf die Strasse. Auch für dieses Jahr haben die Organisatorinnen vom Streikkollektiv Basel Tausende von Demonstrantinnen angekündigt. Eine so grosse Teilnehmerinnenzahl wie vor vier Jahren erwarten sie jedoch nicht. Dafür könnte es mehrere Gründe geben.