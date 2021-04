Verrücktes Debüt in Luzern – Am Ende wird sogar Patrick Rahmen laut Stürmer Arthur Cabral beschert dem FC Basel beim FC Luzern in der Nachspielzeit einen 4:3-Sieg. Tilman Pauls

Dann kommen die Emotionen doch noch aus ihm heraus: Patrick Rahmen bejubelt den späten Siegtreffer von Cabral. Foto: Martin Meienberger (Freshfocus)

Am Ende bricht es dann doch noch aus Patrick Rahmen heraus. Mehr als 90 Minuten hat er gefasst am äusseren Rand seiner Coaching-Zone gestanden. Hier und da mal eine kurze ­Anweisung, eine kleine Korrektur an seine Spieler. Aber viel ist nicht zu hören von ihm. Bis Arthur Cabral in der 93. Minute das 4:3 für den FC Basel mit dem Kopf erzielt und Rahmen bei seinem Cheftrainer-Debüt einen Sieg feiern kann.

Die Lautstärke an der Seitenlinie, das war unter Rahmens Vorgänger auch häufig ein Thema, wenn Ciriaco Sforza ein Spiel 90 Minuten lang mit seiner eigenen Tonspur unterlegte. Und ­natürlich wird im ersten Spiel unter dem neuen Basler Trainer alles ganz genau beäugt. Die Lautstärke, die Kleidung – weisse Turnschuhe, dunkle Jeans, schwarze Trainingsjacke – und ganz ­besonders der Fussball seines Teams.

Viel mehr Routine gibt das Basler Kader nicht her

Drei Trainingseinheiten hat Rahmen nur gehabt vor dem Duell beim FC Luzern gestern Abend. Er wolle nicht an zu vielen Stellschrauben drehen, so klang das am Tag vor dem Spiel. Doch das, was Rahmen ändert, hat Einfluss. Der 52-Jährige bringt viel Erfahrung auf den Rasen: Silvan Widmer, Fabian Frei, Timm Klose, Amir Abrashi, Luca Zuffi, Valentin Stocker stehen in der Startformation. Viel mehr Routine gibt das Kader im Moment nicht her.

Und mit ein paar einfachen Handgriffen belebt Rahmen auch das Spiel: Frei rückt in die Innenverteidigung, wo er für die Spielauslösung zuständig ist. Und auch sonst spielen die Basler viel direkter, viel geradliniger als zuletzt. Den frühen Rückstand durch Louis Schaub (3.) können sie innerhalb von acht Minuten drehen: Darian Males (14.) und Edon Zhegrova (18./22.) sind die Torschützen in den vielleicht besten 35 Basler Minuten in dieser Saison. Auch wenn die FCL-Abwehr es den Baslern teilweise recht einfach macht.

as Rahmen in seinen ersten Tagen als Trainer aber offensichtlich noch nicht abstellen konnte, sind die einsetzenden Mängel nach der Pause. Erneut lassen die Basler nach – und zwei Gegentore zu. Ibrahima Ndiaye (64.) und Schaub (83.) gleichen das Spiel aus. Und wenn Pascal Schürpf in der 51. Minute den Penalty verwandelt, endet Rahmens Premiere wohl in einer Niederlage.

«Ich habe den Spielern unter Woche gesagt, dass wir fighten müssen», sagt Rahmen nach dem Spiel. Gegen den FC Luzern hat das in den letzten ­Minuten den Unterschied gemacht. Abgesehen davon wartet noch etwas Arbeit auf den Basler. Aber immerhin hat er die 35 Minuten vor der Pause, auf denen er aufbauen kann.

Super League, Resultate und Rangliste Infos einblenden Resultate Samstag: Lugano - Lausanne-Sport 1:0 (1:0). FC Luzern - FC Basel 3:4 (1:3). Rangliste 1. Young Boys 27/60. 2. Lugano 28/40. 3. FC Basel 28/39. 4. Servette 27/38. 5. Lausanne-Sport 28/37. 6. FC Zürich 27/34. 7. St. Gallen 27/33. 8. FC Luzern 28/32. 9. Vaduz 27/29. 10. FC Sion 27/26.

Fehler gefunden?Jetzt melden.