FCB-Sieg in Budapest – Am Ende stimmt nur das Resultat Der FC Basel tut sich in der Qualifikation zur Conference League bei Ujpest Budapest lange Zeit schwer, gewinnt aber 2:1. Dominic Willimann

Hartnäckige Gegenwehr: Ujpest-Spieler Nemanja Antonov forderte Michael Lang und dem FCB alles ab. Foto: Zsolt Szigetvary (Keystone)

Es ist die Höchststrafe, die Pajtim Kasami über sich ergehen lassen muss. 39 Minuten sind im Szuzsa-Ferenc-Stadion in Budapest gespielt, da der Arbeitstag für den Mittelfeldspieler des FC Basel beendet ist. Nicht, weil er verletzt ist. Sondern, weil er schlicht eine schlechte Leistung abgeliefert hat. FCB-Trainer Patrick Rahmen mochte der Fehlpass-Orgie Kasamis nicht mehr länger zuschauen.

Es ist ein starkes Signal, das zu diesem Zeitpunkt von der Bank kommt. Der FCB wird in der ungarischen Kapitale seiner Favoritenrolle in den ersten 45 Minuten überhaupt nicht gerecht. Im Gegenteil: Mit der 1:0-Führung, mit der Ujpest Budapest in die Pause geht, ist Rotblau gar gut bedient.