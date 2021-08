Patrick Rahmen im Interview – «Am Ende hat uns der Lucky Punch gefehlt» Patrick Rahmen verlangt nach dem Spiel gegen Lausanne mehr Kompaktheit, mehr Effizienz und mehr Aggressivität. Mit der Einstellung seines Teams ist er trotzdem zufrieden. Tilman Pauls

Basels Trainer Patrick Rahmen sagt nach dem 2:2 gegen Lausanne: «Man muss auch sagen, dass Lausanne es sehr gut gemacht hat.» Foto: Marc Schumacher (Freshfocus)

Patrick Rahmen, wie ordnen Sie den ersten Punktverlust des FCB in dieser Saison ein? Man muss schon sagen, dass Lausanne mit dem Spielverlauf heute sehr gut bedient war. Wir sind gut ins Spiel gekommen, haben sie dominiert und bekommen dann direkt mit der ersten Flanke das Gegentor. Und bis zur Halbzeit haben wir das Spiel weiterbestimmt, sie hatten kaum Chancen. Auch nach der Pause habe ich bis auf einen Eckball nicht viele Möglichkeiten von ihnen gesehen. Aber auf 90 Minuten gesehen haben wir eine gute Leistung gezeigt. Die Mannschaft hat gearbeitet, und das will ich von ihr sehen.

Woran lag es, dass Lausanne in der ersten Hälfte trotzdem zu Chancen kam? Wir haben zu viel zugelassen durchs Zentrum, aber das ist auch eine Stärke von ihnen. Nach dem 2:1 haben wir es eigentlich gut gemacht und trotzdem das 2:2 kassiert. Leider erneut auf die Art, mit der wir in der ersten Halbzeit schon etwas Mühe hatten. Das hätten wir besser machen müssen. Ich habe versucht, das Zentrum mit Taulant Xhaka noch zu stabilisieren.

War es denn die Spielidee, dass Pajtim Kasami und Fabian Frei im Zentrum so weit aufrücken und so eine Lücke vor der Abwehr entsteht? Das Problem ist dadurch entstanden, dass Lausanne mit vier Spielern im Zentrum agiert hat. Zwei vor der Abwehr und zwei in der Offensive. Beim Anlaufen war es darum recht schwierig für unseren Achter, ihre beiden Sechser zusammen mit dem Spieler auf der Aussenposition abzudecken. Das haben wir teilweise gut gemacht, besonders bis zum Gegentor in der zweiten Halbzeit, phasenweise aber auch nicht. Wir wollten nicht, dass sie mit Überzahl über die Seite kommen.

Valentin Stocker sagt, das Verhalten in der Defensive habe nicht so gut funktioniert wie zu Beginn der Saison. Sehen Sie das auch so? Man muss auch sagen, dass Lausanne es sehr gut gemacht hat. Mit ihren Spielern im Zentrum sorgen sie für eine Überzahl. Wenn sie Raum haben und mit Tempo auf die Abwehr zulaufen, dann wird es schwierig. Aber natürlich müssen wir künftig auch wieder besser zusammen in der Defensive arbeiten.

Trotzdem hatte Ihr Team in der Schlussphase genug Chancen für einen Siegtreffer. Ja, wir hatten genug Möglichkeiten für das 3:2. Was für mich wichtig ist, ist, dass wir es bis zum Schluss versucht und nicht aufgegeben haben.

Was nehmen Sie mit im Hinblick auf die Partie am Donnerstag in Stockholm? Dass Sie immerhin schon ein Spiel auf Kunstrasen bestritten haben? Es wird trotzdem anders sein. Hammarby spielt auf einem eher abgespielten Kunstrasen, das Spiel ist sehr schnell. Lausanne hat eine ganz neue, gute Unterlage. Die Umstände werden am Donnerstag also wieder anders sein, und trotzdem wollen wir etwas mitnehmen von heute. Wir wollen kompakter, aggressiver und vorne effizienter spielen.

Kommt der leichte Dämpfer vor den beiden Spielen gegen Hammarby und YB vielleicht zur genau rechten Zeit? Hat die Mannschaft heute gesehen, dass sie weiterhin hart arbeiten muss? Nein, das sehe ich nicht so. Ich mache der Mannschaft jedenfalls keinen Vorwurf, sie hat hart gearbeitet. Noch einmal: Das Spiel ist heute nicht für uns gelaufen, wo Spiele in den letzten Wochen vielleicht auch mal für uns gelaufen sind. Am Ende hat uns der Lucky Punch gefehlt.

