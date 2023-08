FCB: Out im Europacup – Am Ende fehlen dem FC Basel die Kraft und auch die Reife Trotz eines 2:1-Erfolgs bei Tobol Kostanay verabschiedet sich Rotblau zum frühestmöglichen Zeitpunkt aus der Conference League – und verpasst damit das erste Saisonziel. Dominic Willimann

Basler Jugend forscht: Der 17-jährige Arlet Zé Junior wurde für die Schlussviertelstunde eingewechselt, um den benötigten Treffer zu erzielen. Foto: Luca Cavegn (Freshfocus)

Die Nachspielzeit in Kostanay scheint endlos lang. Es ist laut, der Bildschirm der Matchuhr inzwischen ausgeschaltet und Davide Callà nicht nur Assistenztrainer des FC Basel, sondern auch Balljunge. Der FCB führt mit 2:1 und braucht einen Treffer, um sich noch in die Verlängerung zu retten. Doch dann ertönt der Abpfiff, die über 8000 Besucher im ausverkauften Zentralstadion jubeln, und Timo Schultz, der neue Trainer des FC Basel, steht regungslos am Spielfeldrand.