Deutschland nach den Wahlen – Am Ende entscheidet das Geld SPD, Grüne und FDP sprechen ab Montag über eine mögliche Regierungskoalition. Das grösste Problem dabei: Wie sollen all die neuen Projekte finanziert werden? Daniel Brössler , Constanze von Bullion , Henrike Rossbach

Auf dem Weg zu einer gemeinsamen Regierung? FDP-Generalsekretär Volker Wissing, SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil und Michael Kellner, Geschäftsführer der Grünen (v. l.), verlassen die Pressekonferenz nach den Sondierungsgesprächen in Berlin (7. Oktober 2021). Foto: Kay Nietfeld (DPA/Keystone)

In seiner Partei gilt Marco Buschmann nicht unbedingt als Experte für das Zwischenmenschliche. Der Erste Parlamentarische Geschäftsführer der FDP im deutschen Bundestag ist eher bekannt dafür, es mit Zahlen, Daten und Fakten zu halten. Schon deshalb liess eine emotionale Wortmeldung aufhorchen, die der enge Vertraute von Parteichef Christian Lindner am Freitag via Twitter verbreitete. «Ich gehe morgens regelmässig zu Fuss ins Büro. Seit Tagen sprechen mich jeden Morgen Menschen an und wünschen mir viel Glück für alle anstehenden Verhandlungen», schrieb Buschmann. «Die Hoffnung und die positive Energie dieser Wünsche tun echt gut», bedankte er sich. Beste Stimmung also vor dem Beginn der offiziellen Ampel-Sondierungen mit SPD und Grünen am Montag.