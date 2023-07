Der FC Basel verliert – Am Ende des Seefeld-Lagers steht eine 0:1-Niederlage gegen ZSKA Sofia Die Basler verlieren zum Abschluss des Trainingslagers in Seefeld gegen Sofia mit 0:1. Timo Schultz zeigt sich dennoch zufrieden mit der vergangenen Woche. Linus Schauffert

Sergio Lopez kam in Kematen während der zweiten 45 Minuten zum Einsatz. Foto: Andy Müller (Freshfocus)

Als Abschluss des Trainingslagers in Seefeld bestreitet der FC Basel ein Testspiel gegen ZSKA Sofia. Zuletzt trafen die beiden Teams in den Playoffs zur Conference-League-Gruppenphase im vergangenen Jahr aufeinander. Auswärts unterlag der FCB damals den Bulgaren 0:1 – zuhause konnte das Team von Alex Frei das Blatt aber noch wenden und zog dank eines 2:0-Sieges in die Gruppenphase ein.

Timo Schultz lässt seine Elf im nahe an Seefeld gelegenen Kematen in einem 3-4-3 auflaufen. Und es sind sogleich ein paar neue Gesichter dabei: Verteidiger Finn van Breemen läuft ein erstes Mal für Rotblau auf. Und auch Nachwuchsspieler Leon Avdullahu darf sich zeigen. Es sind dann die Bulgaren, die besser in die Partie finden. Sie haben nach 15 Minuten bereits vier gefährliche Abschlüsse, während der FCB zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht aufs Tor schiessen konnte. Den einzigen Basler Abschluss in der ersten Hälfte hat Sayfallah Ltaief nach einer Ecke von Hugo Vogel. Nach 45 Minuten steht es 0:0 – Sofia ist die deutlich bessere Mannschaft.

Lattenschuss von Calafiori

In der Pause wechselt Schultz kräftig durch. Gleich acht Neue stehen auf dem Feld. Tatsächlich ist es dann auch der FCB, der den vermeintlich besseren Start in die 2. Halbzeit hat. Calafiori schlägt den Ball zur Mitte und Junior Zé erzielt das 1:0. Doch das Tor wird zurückgenommen, da Andrin Hunziker zuvor den Torhüter behindert hat. Den Freistoss ausgeführt, fährt Sofia sogleich den Gegenangriff und kommt noch in der gleichen Minute durch Tobias Heintz zum 1:0. Rotblau Findet in der Folge aber deutlich besser in die Partie. Sowohl Avdullahu und Hunziker (beide 53.) als auch Michael Lang (66.) haben gute Chancen zum Ausgleich. Calafiori trifft 15 Minuten vor Schluss gar noch die Latte. Einen Torerfolg können die Basler aber nicht mehr feiern. Sofia gewinnt das Spiel 1:0.

Das Telegramm zum Spiel Infos einblenden FC Basel 1893 – CSKA-Sofia 0:1 (0:0) Sportplatz Kematen. Tore: 47. Heintz 0:1. Basel (3-4-3; 1. Halbzeit): Hitz; Lang, Comas, van Breemen; Akalé, Avdullahu, Xhaka, Vogel; Augustin, Fink, Ltaief.

Basel (3-4-3; 2. Halbzeit): Salvi; Lang, Frei, Calafiori; Lopez, Onyegbule, Avdullahu, Vogel; Kade, Hunziker, Zé. Sofia (4-5-1): Busatto (46. Evtimov); Donchev (46. Buchov), Koch, Petrov, Sanyang (46. Turitsov); Lindseth; Heintz, Carreazo, Shopov, Shaghoyan; Papazov.

Sofia (4-5-1; ab 60. Minute): Evtimov; Buchov, Mahmutovic, Koch, Turitsov; Youga; Antobov, Chorbadzhiyski, Vion, Aleksandrov; Zhabov. Bemerkungen: FCB ohne Amdouni, Burger, Djiga, Essiam, Millar, Ndoye (alle Nationalmannschaft) und Pelmard (rekonvaleszent). – Verwarnung: 59. Turitsov (Foul). – 75. Kopfball Calafiori an die Latte.

Trainer Schultz ordnet das Resultat nach der Partie ein: «Wir hatten eine sehr junge Mannschaft auf dem Feld gehabt – Sofia hingegen eine gestandene Herrentruppe. Das merkt man in der einen oder anderen Situation.» Grundsätzlich zeigt er sich vor allem mit der zweiten Halbzeit zufrieden. In dieser sei man deutlich mutiger aufgetreten. Hervorgehoben hat er Leon Avdullahu. Der 19-Jährige würde von den drei jungen Spielern (Avdullahu, Junior Zé und Aaron Akalé) die meiste Klarheit mitbringen.

Gefragt nach einem Fazit zur Woche in Seefeld sagt der neue FCB-Trainer: «Nach nur einer Woche Trainingslager schon ein Fazit abzugeben, wäre zu früh.» Er habe sein Team sehr offen und kommunikativ erlebt. «Es ist noch ein gegenseitiges Gewöhnen aneinander. Aber menschlich haben wir eine sehr intakte Mannschaft.»

Am Montag geht es weiter

Auch wenn er in Seefeld eine sehr junge Truppe angetroffen habe, habe die Vermittlung der Inhalte gut funktioniert: «Wenn ich die zweite Halbzeit anschaue, sehe ich besonders in Sachen Kettenverhalten, dass die Jungs einiges Verstanden haben.» Es sei ein Prozess, der auch am ersten Spieltag noch nicht abgeschlossen sein wird. Zumal die Gruppe dann wohl auch nicht mehr so aussehen wird wie in Seefeld.

Wenn in den nächsten Tagen und Wochen die Spieler aus den Nationalmannschaften zurückkehren werden, wird sich das rotblaue Spiel wohl noch stabilisieren, meint Schultz. Am Sonntag genehmigt er seinen Spielern eine Pause, bevor am kommenden Montag der Trainingsbetrieb wiederaufgenommen wird. Das nächste Testspiel ist am kommenden Samstag (14 Uhr) auswärts gegen den FC Vaduz angesetzt.

