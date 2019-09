Am Ende der Welt

Von Rebecca Pfisterer (publiziert am Fri, 06 Sep 2019 08:16:35 +0000)

Longyearbyen auf Spitzbergen, eine zu Norwegen gehörende Inselgruppe, ist mit etwas über 2’000 Einwohnern die nördlichst gelegene Stadt der Welt. Der Ort lebt vor allem vom Kohlebergbau und dem Tourismus.

Der Friedhof der Stadt steht an einem kleinem Hügel neben der Kirche. Durch die steigenden Temperaturen beginnt der Permafrost im Boden zu tauen. Dadurch sind Objekte im Boden in ständiger Bewegung und neigen dazu, hochgezogen zu werden. Man kann buchstäblich sehen, wie die Gräber an der Oberfläche auftauchen. Ausserdem ist die Ruhestätte auch Erdrutschen ausgesetzt. Es stellt sich nun die Frage, ob der Friedhof verlegt werden muss.