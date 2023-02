Fasnacht 2023 – BaZ uff dr Gass – Am Dienstag sammeln wir Kinderzeichnungen Als prominenter Gast auf dem Sofa ist der Basler Comedian Joël von Mutzenbecher in unserer Aussenredaktion angekündigt. Für die Kleinsten wartet ein Zvieri – im Tausch für eine Fasnachtszeichnung. Marcel Rohr

Am Montag besuchte Beni Huggel d BaZ uff dr Gass am Spalenberg 45 und wurde von BaZ-Chefredaktor Marcel Rohr interviewt. Foto: Dominik Plüss

Hochbetrieb am Spalenberg 45 in Basel: In der BaZ-Pop-up-Redaktion gaben sich unzählige Gäste die Klinke in die Hand. Am Dienstag wartet nun wieder ein reichhaltiges Programm.

Im Mittelpunkt stehen die Kinder. Wenn sie bei uns eine Fasnachtszeichnung abgeben, erhalten sie im Gegenzug ein feines Zvieri. Wir freuen uns über jedes Kunstwerk, das Alter der Kleinsten spielt keine Rolle, wir erstellen keine Rangliste.

Die Zeichnung von Domo Löw illustriert unser Sujet in der Aussenredaktion: BaZ uff dr Gass.

Als Gäste erwarten wir Comedian Joël von Mutzenbecher sowie Vertreterinnen der Frauen-Guggenmusik Basler Amazone. Sie werden über die Basler Fasnacht aus ihrer Sicht erzählen.

Das Fotoshooting mit BaZ-Fotograf Dominik Plüss beginnt schon um 14 Uhr. Alle Bilder können auf Bazonline.ch heruntergeladen werden.

Dienstag, 28. Februar

13.00 Uhr Eröffnung / Abgabe Weggli/Schoggistängeli für Kinderzeichnungen

13.00 Uhr BaZ vor Ort: Redaktor Leif Simonsen beantwortet Fragen

13.30 Uhr Talk mit Vertreterinnen der Frauen-Gugge Amazone

14.00 Uhr Fotoshooting für Kinder und Erwachsene mit Fotograf Dominik Plüss

16.00 Uhr Auf dem roten Sofa: Joël von Mutzenbecher, Comedian

17.00 Uhr BaZ vor Ort: Benjamin Wirth / Sebastian Briellmann / Raphaela Portmann beantworten Fragen

20.00 Uhr Redaktionsschluss «BaZ uff dr Gass» – danach: Betrieb «zem Isebähnli»

